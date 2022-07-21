Duhok'ta PKK eliyle sahnelenen alçak kumpasın şifreleri! TSK'nın olası sınır ötesi operasyonunu engelleme çabası





SURİYE PKK'SI BÖLGESİNDE İRANİ YAPILANMALAR

Gerçekleşen eylemi ilk duyduğunda arkasında İrani bir faktörün olduğunun altını çizen Arslan, "Orta Doğu'da eline kart almadan hiçbir hareket yapamazsınız. Elinizde mutlaka kart bulunması lazım. Bu bölgedeki Haşdi Şabi üstünlüğüne karşı özellikle Lübnan'da Hizbullah örgütü var. Suriye'de İrani bir örgütlenme sistematiği var. Bakın ben Tel Rıfat'a gittim geçen haftalarda. Tel Rıfat'tan 250 bin insan İdlib'e kaçmak zorunda kaldı. En büyük sebebi, Suriye PKK'sıdır. İrani bir olgu var mı? Var. Rusya burada örtülü bir şekilde İsrail'e izin veriyor. İsrail Hava Kuvvetlerinin bir numaralı hedefi bu İrani bölgeleri. Şam bölgesinden başlıyor. Eğer FETÖ'den sonrasında bunu yaşasaydık bugünkü Suriye gibi olurduk." diye konuştu.

İRANİ KUVVETLER...

Bölgede 3 yeni örgütün olduğunu ifade eden Arslan, "Fatimiyun, Haşimiyun, Zeynebiyun…Bu Halep'in kuzeyinde iki tane bölge var. Nudul bölgesi ve El Zehra bölgesi. Buralar tamamen İrani. Tel Rıfat bölgesinde, TSK, İrani kuvvetleri bombaladı. 20 tane araç ve içerisindekiler etkisizleştirdi. İran'ın bu konuda endişesi var." ifadelerini kullandı.



"ALANDAN ALDIĞIM HABERLER, PKK'NIN SON SALDIRILARI OLDUĞU YÖNÜNDE"

Astane sürecine vurgu yapan Arslan, "Yapılacak harekatta, bu bölgelerin etrafından dolaşacak TSK. Alandan aldığım haberler, özellikle PKK'nın son saldırıları olduğu yönünde. İran'da gördüğüm kadarıyla Türkiye'ye yeşil ışık yakmadılar. Bu gidişten sonra zannediyorum, etrafından geçerek operasyon yapma izni verildiğini düşünüyorum." dedi.