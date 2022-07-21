Duhok'ta PKK eliyle sahnelenen alçak kumpasın şifreleri! TSK'nın olası sınır ötesi operasyonunu engelleme çabası

Irak'ın Dohuk Vilayeti'nin Zaho İlçesi'nde dün bir dere kenarına gerçekleştirilen saldırıda, onlarca kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör saldırısının PKK tarafından gerçekleştirildiği duyurulmuştu.
Terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin başını çektiği bir grup oluşum, saldırılardan Türk Silahlı Kuvvetlerini sorumlu tutarak, sosyal medyada dezenformasyona girişmişti.
Iraklı siyasilerin de körüklediği manipülasyonun, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonu öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.
"İRAN DESTEKLİ HAŞDİ ŞABİ FAKTÖRÜ VAR"
Konuya ilişkin A Haber'de canlı yayınlanan Arka Plan programında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, İran'ın bölgedeki varlığına dikkat çekti.
Irak'ta önemli ve büyük bir İran faktörünün yer aldığını vurgulayan Eski Şam Askeri Ataşesi Prof. Dr. Esat Arslan, "Burada da İran destekli Haşdi Şabi faktörü var. Bütün İran'ın yurt dışındaki bütün operasyonlarını yöneten pastalandır. Burada doğrudan doğruya İrani komutanların hedef alınması ABD ile başlamıştır. Bize de saldırmışlardır, eğitim kamplarına da saldırmışlardır. Peşmergelerin eğitim kamplarına da İrani bir saldırı vardır." diye konuştu.