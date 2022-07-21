Duhok'taki PKK saldırısı sonrası Diyarbakır, Van, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Bingöl ve Hakkari Barolarından kara propaganda! Hedefleri ne?

Van Barosu ise sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, "Irak ve Kürdistan Federe hükümet yetkilileri ile uluslararası alanda yapılan açıklamalara göre Kürdistan Federe Bölgesi Zaxo'da TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu 8 sivilin hayatını kaybettiği, 23 sivilin ise yaralandığı belirtilmiştir. T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise olayın TSK tarafından gerçekleştirilmediği belirtilerek, faillerin tespiti için işbirliğine hazır olunduğu belirtilmiştir, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yapılan araştırma neticesinde saldırının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğinin netleştiği ifade edilmiş, Irak ve Kürdistan Federe Bölgesinde Türkiye'ye ait elçilikler önünde protestoların da yaşandığı öğrenilmiştir. İkinci Roboski olarak hafızalara kazınacak olan, sivillere yönelik yaşam hakkının ağır bir şekilde ihlal edildiği saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Federe Kürdistan Bölgesi'ne başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Zaxo'da yaşam hakkının ağır bir şekilde ihlal edilerek, sivillerin ölümlerine sebep olan saldırıyla ilgili sorumluların tespiti ve cezalandırılması ile yaşanabilecek ağır provakasyon ve olayların önüne geçebilmek için, lusal ve uluslararası makamların derhal etkili ve tarafsız soruşturma yürütmesini talep ediyor, bu vahim olayın ve hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz." ifadelerini kullanarak Türkiye'yi ve TSK'yı hedef aldı.