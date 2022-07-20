Teröristlerin avukatı Diyarbakır Barosu'ndan büyük küstahlık! Irak Duhok'taki PKK saldırısından TSK'yı sorumlu tuttular

PKK'NIN SİYASİ KANADI HDP'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Saldırı sonrasında HDP'den yapılan açıklamada, ''TSK'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Zaxo kentine bağlı turistik alanlarından Perex köyüne yönelik gerçekleştirdiği bombardıman sonucu içinde çocuk ve kadınların da olduğu Arap ve Kürt sivillerin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tarihe ikinci Roboski katliamı olarak geçecek olan bu katliamdan iktidar siyasi ve hukuki olarak sorumludur. Bu katliam aynı zamanda başka bir ülkenin egemenlik alanına da saldırı anlamına gelmektedir.'' ifadeleri yer aldı.