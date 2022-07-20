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    • 21.07.2022 03:57
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    Teröristlerin avukatı Diyarbakır Barosu'ndan büyük küstahlık! Irak Duhok'taki PKK saldırısından TSK'yı sorumlu tuttular

    Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok şehrinde düzenlediği terör saldırısında, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Alçak eylem sonrası sosyal medya üzerinden dezerformasyona girişen eli kanlı teröristler, saldırıyı Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalıştı. Terör örgütünün siyasi kolu HDP de yaptığı açıklamayla provokasyon ateşini körükledi. Diyarbakır Barosu ise PKK'nın avukatlığına soyunarak Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef aldı. Sözde 'baro'nun bu küstahlığı büyük tepkiyle karşılandı.

    PKK’nın avukatı Diyarbakır Barosu’ndan büyük küstahlık!

    Irak'ın Dohuk Vilayeti'nin Zaho İlçesi'nde bir dere kenarına gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti; 23 kişinin ise yaralandı.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör saldırısının PKK tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.


    Örgütün siyasi uzantısı HDP'nin başını çektiği bir grup, sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan yalan ve dezenformasyon dolu bilgileri paylaştı.

    PKK'NIN SİYASİ KANADI HDP'DEN SKANDAL AÇIKLAMA
    Saldırı sonrasında HDP'den yapılan açıklamada, ''TSK'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Zaxo kentine bağlı turistik alanlarından Perex köyüne yönelik gerçekleştirdiği bombardıman sonucu içinde çocuk ve kadınların da olduğu Arap ve Kürt sivillerin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tarihe ikinci Roboski katliamı olarak geçecek olan bu katliamdan iktidar siyasi ve hukuki olarak sorumludur. Bu katliam aynı zamanda başka bir ülkenin egemenlik alanına da saldırı anlamına gelmektedir.'' ifadeleri yer aldı.




        PKK'NIN AVUKATI DİYARBAKIR BAROSU'NDAN BÜYÜK KÜSTAHLIK
        Diyarbakır Barosu'na ait resmi Twitter hesabından da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Saldırıdan Türkiye'nin sorumlu tutulduğu açıklamada, "Kürdistan Federe Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz" denildi.




        SÖZDE "ERMENİ SOYKIRIMI" İDDİALARINI DA KABUL ETMİŞLERDİ
        Skandallara doymayan baro, geçtiğimiz yılın nisan ayında da, "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altındaki bildiriyle sözde 'Ermeni Soykırımı' iddialarını kabul etmiş Türkiye'yi hedef almıştı.
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        Haberler Güncel Teröristlerin avukatı Diyarbakır Barosu'ndan büyük küstahlık! Irak Duhok'taki PKK saldırısından TSK'yı sorumlu tuttular
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