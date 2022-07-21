Türkiye'nin terörle mücadelesi hedef alındı! Zaho'da neler oldu? Duhok'taki kirli provokasyonla amaç ne?

Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla şer odaklarını adeta bozguna uğrattı.
Türkiye'nin, Suriye sınırımızda yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon hazırlığı sürerken TSK'ya yönelik kirli bir provokasyon düzenlendi.
'TÜRK ORDUSU SİVİLLERİ HEDEF ALDI' YALANI
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil hassasiyeti dünyaca bilinirken Zaho'da terör örgütü PKK ve yandaşları Türk ordusunun sivilleri hedef aldığı yalanını yaydı.
PKK/KCK yanlısı yayın yapan medya organlarında TSK'nın, "Dohuk'ta düzenlediği sözde atışlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği" yönünde haberler yer aldı. Uluslararası operasyonlara imza atan Reuters de Türkiye'yi sivilleri hedef almakla suçladı.
PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP SAHNEDE
Provokasyonu PKK'nın siyasi kolu HDP de körükledi.
HDP'den yapılan açıklamada, ''TSK'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Zaxo kentine bağlı turistik alanlarından Perex köyüne yönelik gerçekleştirdiği bombardıman sonucu içinde çocuk ve kadınların da olduğu Arap ve Kürt sivillerin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tarihe ikinci Roboski katliamı olarak geçecek olan bu katliamdan iktidar siyasi ve hukuki olarak sorumludur. Bu katliam aynı zamanda başka bir ülkenin egemenlik alanına da saldırı anlamına gelmektedir.'' ifadeleri yer aldı.
HAZIR AFİŞLERLE ALGI YAPILDI
Saldırı sonrası kurgulanmış videolar, afişler ve propaganda müzikleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
Propaganda paçavralarında, Türkiye'ye ve Türk ordusuna tehditler savrulurken Başkan Erdoğan hedef alındı.