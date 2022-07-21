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    • 21.07.2022 13:27
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    • 21.07.2022 13:44
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    Türkiye'nin terörle mücadelesi hedef alındı! Zaho'da neler oldu? Duhok'taki kirli provokasyonla amaç ne?

    Türkiye yaptığı operasyonlar ve harekatlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurdu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil hassasiyeti dünyaca bilinirken Zaho'da terör örgütü PKK ve yandaşları tarafından kirli bir provokasyon yürütüldü. TSK'nın sivilleri vurduğu iddia edilerek sosyal medyada Türkiye'yi karalayan paylaşımlar yapıldı. Dışişleri Bakanı saldırının terör kaynaklı olduğunu bildirirken provokasyonun zamanlaması da dikkat çekti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Duhok’ta kirli provokasyon!

    Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla şer odaklarını adeta bozguna uğrattı.

    Türkiye'nin, Suriye sınırımızda yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon hazırlığı sürerken TSK'ya yönelik kirli bir provokasyon düzenlendi.

    'TÜRK ORDUSU SİVİLLERİ HEDEF ALDI' YALANI
    Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil hassasiyeti dünyaca bilinirken Zaho'da terör örgütü PKK ve yandaşları Türk ordusunun sivilleri hedef aldığı yalanını yaydı.

    PKK/KCK yanlısı yayın yapan medya organlarında TSK'nın, "Dohuk'ta düzenlediği sözde atışlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği" yönünde haberler yer aldı. Uluslararası operasyonlara imza atan Reuters de Türkiye'yi sivilleri hedef almakla suçladı.

    PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP SAHNEDE
    Provokasyonu PKK'nın siyasi kolu HDP de körükledi.

    HDP'den yapılan açıklamada, ''TSK'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Zaxo kentine bağlı turistik alanlarından Perex köyüne yönelik gerçekleştirdiği bombardıman sonucu içinde çocuk ve kadınların da olduğu Arap ve Kürt sivillerin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tarihe ikinci Roboski katliamı olarak geçecek olan bu katliamdan iktidar siyasi ve hukuki olarak sorumludur. Bu katliam aynı zamanda başka bir ülkenin egemenlik alanına da saldırı anlamına gelmektedir.'' ifadeleri yer aldı.

    HAZIR AFİŞLERLE ALGI YAPILDI
    Saldırı sonrası kurgulanmış videolar, afişler ve propaganda müzikleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

    Propaganda paçavralarında, Türkiye'ye ve Türk ordusuna tehditler savrulurken Başkan Erdoğan hedef alındı.

        PKK'NIN AVUKATI DİYARBAKIR BAROSU TSK'YI HEDEF ALDI
        Diyarbakır Barosu'na ait resmi Twitter hesabından da konuya ilişkin bir açıklama yapılarak TSK hedef alındı! Saldırıdan Türkiye'nin sorumlu tutulduğu açıklamada, "Kürdistan Federe Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz" denildi.

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YALANLADI
        Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin hedef alınmasının ardından Dohuk'taki saldırıya ilişkin, "Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, gerçek faillerin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde bir dere kenarına yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğinin, 23 kişinin ise yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği bildirdi.

        Açıklamada, bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenerek, ölenlerin yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve hükümetine taziye bildirildi. Yaralılara da acil şifalar dilendiği aktarıldı.

        TERÖR ÖRGÜTÜ KAYNAKLI SALDIRILARLA TERÖRLE MÜCADELEMİZ HEDEF ALINIYOR
        Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.

        Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.

        Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz."

        BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TERÖRLE MÜCADELEMİZİ SEKTEYE UĞRATMAK İÇİN YAPILAN BİR SALDIRI
        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuya ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır." ifadelerini kullandı.

        Çavuşoğlu şunları söyledi:

        "Türkiye'nin terörle mücadelesini sekteye uğratmak için yapılan bir saldırıdır bu. Biz hiçbir zaman Türkiye olarak Türk askeri, Türk polisi sivilleri hedef almadığı gibi her yerde sivilleri ve masum insanları, mazlumları koruyan bir milletiz. Ordumuzla askerimiz, jandarmamız ve polisimiz de bu konuda son derece hassastır. Türkiye içinde de biliyorsunuz terörle mücadelemiz uzun yıllardır devam ediyor. PKK terör örgütü Suriye'de de YPG/PYD bunların hepsi aynı terör örgütü zaten PKK'nın uzantıları isimleri farklı.

        Irak'ta da, Türkiye'de de her zaman sivillere yönelik acımasızca katliamlar yapmışlardır, hedef de almışlardır. Kalkan yapmaktan da hiç bir zaman çekinmemişlerdir. Örgüt, Sincar bölgesinde Yezidileri kalkan yapıyor. Yezidi çocukları zorla silahlandırıyor. Bizim herhangi bir saldırı planladığımız zaman Sincar Dağı'nda özellikle Yezidi çocukları kalkan yapıyor. Bu açıkça zaten görülüyor. Yezidiler de bunu görüyor ve kabul ediyor. Sonuçta bu terör örgütünün oyunları bitmez. Ama bu terör örgütlerinin olduğu yerde problemler her zaman olur."

        MANİDAR ZAMANLAMA
        Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen bu provokasyonun zamanlaması da manidar bulundu.

        ERDOĞAN'IN OPERASYON MESAJI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği zirvede terör örgütünün Suriye'den sökülüp atılacağını belirterek teröristlerle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

        Erdoğan İran dönüşü uçakta yaptığı açıklmada da, ABD'nin Fırat'ın doğusunu terk etmesi gerektiğini belirterek, "Suriye sınırından 30 kilometre güneye kadar terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya ve İran'ın yanımızda olmasını istiyoruz. Bize gerekli desteği vermeliler." dedi.

            Erdoğan'ın terörle mücadele ve operasyon sinyali vermesinin ardından sıkışan PKK ve yandaşlarının Türkiye'yi hedef alması dikkat çekti.

            "TÜRKİYE'NİN YAPACAĞI BÜYÜK HAREKATIN ÖNÜNÜ KESMEK İSTİYORLAR"
            Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Başbuğ, "Provokasyonun arkasında ABD, PKK ve Avrupa'nın diğer emperyalist devletleri var" derken "Burada amaç Türkiye'nin yapacağı büyük harekatın önünü kesmek ve aynı zamanda Türkiye'nin yürüttüğü temiz süreci kirletmek." ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel Türkiye'nin terörle mücadelesi hedef alındı! Zaho'da neler oldu? Duhok'taki kirli provokasyonla amaç ne?
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