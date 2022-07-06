TBMM ve CİMER'e Atatürk başvurusu! "Nüfus kaydı düzeltilsin"

4 ADET NÜFUS KAYDI

Başvuruda şöyle denildi: Yine 26.11.1934 tarih ve 2590 sayılı Kanun ile 'Paşa' ifadesinin kullanılması yasaklanmıştır. Atatürk tarafından kanun ile yasaklanmış bir payenin yine Atatürk tarafından isim olarak kullanılması akla uygun değildir. Ancak Atatürk'e ait dört adet nüfus kaydından iki adedinde Atatürk'ün adının 'Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk', bir adedinde, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ve bir diğerinde ise 'Mustafa Kemal Atatürk' olarak geçtiği görülmektedir.