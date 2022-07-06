TBMM ve CİMER'e Atatürk başvurusu! "Nüfus kaydı düzeltilsin"

İstanbul'da yaşayan, Y.D. ve arkadaşları TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, Atatürk'ün dört farklı nüfus kaydı bulunduğunu, kayıtların birinde 'Gazi' diğerinde 'Paşa' isimlerinin kullanıldığını, gerçek adı 'Mustafa Kemal Atatürk' dışında resmi bir adının bulunmaması gerektiğini belirtti.
4 ADET NÜFUS KAYDI
Başvuruda şöyle denildi: Yine 26.11.1934 tarih ve 2590 sayılı Kanun ile 'Paşa' ifadesinin kullanılması yasaklanmıştır. Atatürk tarafından kanun ile yasaklanmış bir payenin yine Atatürk tarafından isim olarak kullanılması akla uygun değildir. Ancak Atatürk'e ait dört adet nüfus kaydından iki adedinde Atatürk'ün adının 'Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk', bir adedinde, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ve bir diğerinde ise 'Mustafa Kemal Atatürk' olarak geçtiği görülmektedir.
Diğer taraftan gerçek kişiye ait sadece bir nüfus kaydının bulunması gerekirken Atatürk'e ait dört adet (Altındağ, Şahinbey, Konak ve Çankaya olmak üzere) nüfus kaydı bulunması dikkate değerdir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adının aslına ve resmi kayıtlara uygun olarak nüfus kayıtlarının düzeltilmesini, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adının kim tarafından, ne zaman ve neden Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk olarak kayıtlara geçirildiğinin tarafıma bildirilmesini talep ederim.