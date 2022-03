CHP'nin İzmir'deki 529 milyonluk vurgununda temeli Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı ortaya çıktı!

KİM NE KADAR TEKLİF VERMİŞTİ?

EEB-CRFG-CREGCMAKYOL KONSORSİYUMU: 9 milyar 682 milyon 906 bin TL.

DENTAS - GÜRBAG İŞ ORTAKLIĞI: 7 milyar 196 milyon 217 bin TL.

CHİNA CİVİL ENGİNEERİNG CONSTRUCTİON CORPORATİON VE KOLİN İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI: 6 milyar 998 milyon 246 bin TL.

DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş: 6 milyar 932 milyon 477 bin TL.

BAYBURT GRUP & AZERCON OJSC İŞ ORTAKLIĞI: 4 milyar 721 milyon 866 bin TL.

JV OF DİLLİNGHAM CONSTRUCTİON - ÖZALTIN İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI: 4 milyar 357 milyon 481 bin TL.

GÜLERMAK İNŞAAT: 3 milyar 921 milyon 498 bin TL.

YAPI MERKEZİ - NUROL İŞ ORTAKLIĞI: 3 milyar 392 milyon 950 bin TL.

İŞTE 'İŞİ BİLMİYOR' DEDİKLERİ FİRMALAR

1915 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortak girişimlerde yer alan Yapı Merkezi'nin yaptığı projeler şöyle:

DUBAİ METROSU: Tek sözleşme ile inşa edilen en uzun, tam otomatik, sürücüsüz, metro. (74.8 km)

HAREMEYN HIZLI TREN PROJESİ: Suudi Arabistan'da Mekke-Cidde-Kral Abdullah Ekonomik Kenti-Medine arasında inşa edildi, 450 km uzunluğunda.

AVRASYA TÜNELİ: İstanbul'un Avrupa ve Asya Yakalarını karayoluyla birbirine bağladı.

FOUR SEASONS HOTEL: Four Seasons İstanbul at The Bosphorus Oteli, Boğaziçi gerdanlığının yeni incisi olarak 2008 yılında hizmete girdi.

IRMAK-KARABÜK-ZONGULDAK DEMİRYOLU: Ankara'nın kuzeydoğusunda yer alan Irmak beldesinden başlayan Irmak-Zonguldak Demiryolu Hattı'nın rehabilitasyonu.

ANKARA-KONYA YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU: Ankara ile Konya arasındaki seyahat süresi 10 saat 30 dakika iken, 1 saat 15 dakikaya indi.

SİDİ BEL ABBES TRAMVAYI (CEZAYİR): Toplam tek hat uzunluğu 41,1 km.

SETİF TRAMVAYI (CEZAYİR): Setif Tramvayı Projesi, Yapı Merkezi - Alstom Konsorsiyumu tarafından inşa edildi.

BİR TOUTA - ZERALDA DEMİRYOLU (CEZAYİR): Yapı Merkezi ve Infrarail SpA Konsorsiyumu tarafından inşa edildi ve başkent Cezayir'in Zeralda Banliyösü ile bağlantısını sağlıyor.

CASABLANCA TRAMVAYI İKİNCİ HAT: Fas'ta gerçekleştirilecek Casablanca Tramvayı İkinci Hat Projesi, Yapı Merkezi tarafından 2010-2013 yılları arasında yapılan birinci hattın devamı niteliğindedir.

DOHA METROSU (ALTIN HAT): 300 km uzunluğunda. Kentin eteklerinde hemzemin ya da yükseltilmiş olarak yapılan metro, Doha'nın merkez bölgesinde yeraltındadır.

NUROL, DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜTEAHHİTLERİ LİSTESİNDE

1966'da kurulan NUROL İnşaat'ın faaliyet sahası Cezayir ve Fas'tan, BAE, Suudi Arabistan, Libya, Katar, Gürcistan, Romanya, Macaristan, Rusya, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Irak ve Afganistan'a kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olan on beş ülkeyi kapsıyor. Nurol, ABD'li "Engineering News Record" (ENR. com) tarafından yayımlanan Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri listesinde de yer alıyor.