CHP'nin İzmir'deki 529 milyonluk vurgununda temeli Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı ortaya çıktı!





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu'nun sözleşmesine Gülermak Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tahir Güleryüz ile imza atmıştı.



SOYER 'PAHALI İHALE' İÇİN 'MEVZUAT İZİN VERİYOR' DEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mahkeme kararına rağmen, metro inşaatının devam edeceğini duyurdu. Soyer, "Bu ihale kararını biz tek başımıza vermiyoruz. En düşük teklifin geçersiz saydığı birçok örnek var. Çünkü idare o teklife ihaleyi verdiği takdirde işin yapılmayacağını bilir. Dolayısıyla en düşük fiyat sorgulaması diye bir uygulama vardır ihale mevzuatında. Biz de bu sorgulamayı yaptık. Gördük ki, birçok imalatın işçiliği sıfır gösterilmiş. İzmir 4.İdare Mahkemesi yeteri kadar incelenmediğini söylüyor ama tam tersine son derece titiz bir çalışma yapıldı" dedi. Soyer, yerel mahkemenin kararına ilişkin Danıştay'a itiraz edeceklerini söyledi.

İZMİR 8 AY KAYBEDECEK

Soyer'in iptal kararını temyize taşımasını eleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, "Özellikle Danıştay'ın 6 veya 8 ay maksimum karar vereceği sürede karar verecek. Bu süre içerisinde İzmir halkı tersi bir yönde karar çıktığında biz maalesef 8 ay kaybetmiş ve büyük bir tazminat ödemek durumuna düşeceğiz." dedi.



YAPI MERKEZİ ÇANAKKALE'Yİ AVRASYA TÜNELİ'Nİ YAPTI

En düşük teklif için "İdare o teklife ihaleyi verdiği takdirde işin yapılmayacağını bilir" diyen Soyer'e ise cevap Arıoğlu'ndan geldi. Arıoğlu, "Nurol Osmangazi'yi, Marmaray'ı yapmış, biz Çanakkale'yi Avrasya'yı yapmışız. Ve diyorlar ki 'bunlar işi bilmiyor. Yanlış fiyat vermişler, işi yapamazlar. Ben kendi favorime vereyim'. İhale yapma o zaman. Beni niye uğraştırıyorsun" diye tepki gösterdi.



METRO İNŞAATI MAHKEME KARARINA RAĞMEN SÜRÜYOR

Yapı Merkezi'nin patronu Başar Arıoğlu, Buca Metrosu'nda yaşanan usulsüzlük için şöyle konuştu: "İhaleden hemen sonra mahkemeye başvurmuştuk. Mahkeme devam ediyor. Mahkeme ihalede değerlendirmeyi eksik buldu. Belediyenin bir daha mahkeyeye gidilemeyecek bir değerlendirme yapması lazım. Olay yargıya intikal etti. Ön yeterlilik de yapılmıştı. İhaleyi kazandık. Niye attılar diye çok üzüldük. Neye göre değerlendirdiler. O zaman bu ihaleyi niye yaptılar. Biz nasıl iş yapacağız. İnşaat devam ediyor. Mahkemenin kararından sonra durdurmadılar. Zaten durdurmasınlar ama öbürüne de yazık. Devletin kaynaklarına da yazık."