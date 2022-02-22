Kütahya Şaphane İYİ PARTİ İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçakla öldürüldü! Yasak aşk ifadede: İki defa annemi aradı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Simav ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, Sönmez'i bıçaklayarak kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YASAK AŞK CİNAYETİ
Cinayetin yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı. Suç aleti bıçak olay yeri yakınında ele geçirilirken şüphelilerden S. S. S.ve E.D.K. Simav ilçesinde, M.C.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmayla Uşak ilinde yakalanarak gözaltına alındı.