Kütahya Şaphane İYİ PARTİ İlçe Başkanı Mehmet Sönmez bıçakla öldürüldü! Yasak aşk ifadede: İki defa annemi aradı

ÖLDÜRMEYİ PLANLADIM

Mesajlaştıklarını da gördüm. O dönemden beri Mehmet Sönmez'i öldürmeyi düşündüm. Babamla sanayide buluşacaklarını öğrendim. Onları takip ettim. Bankta otururken babam ile konuşmalarını duyuyordum. Ben yanlarına gidip bıçakladım. Babam o sırada şok geçirdi. Otostop çekerek Uşak'a gittim. Amcam beni polise teslim edeceğini söyledi. Eve gittik, konuştuk, sonra da polisler geldi" dediği belirtildi.