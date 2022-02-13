Türkçe - İngilizce Sevgililer Günü mesajları-sözleri 2022! Sevgiliye, eşe, kocaya, nişanlıya, sözlüye uzun, romantik, komik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları!

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TÜRKÇE - İNGİLİZCE SEVGLİLER GÜNÜ MESAJLARI!
Love can be expressed in many ways. One way I know is to send it across the distance to the person who is reading this. Happy Valentine's Day
– Aşkı ifade etmenin pek çok yolu. Onlardan birisi ise sevgini uzaklara bunu okuyan kişiye göndermek.Sevgililer Günün kutlu olsun
> You are the reason why I can look at myself in the mirror and smile. You brought sunshine back into my life and for that I love you.
– Aynaya bakıp gülümseyebiliyorsam sensin sebebi hayatıma getirdiğin günışığından dolayı seviyorum seni.
> Love is missing someone whenever you're apart, but somehow feeling warm inside because you're close in heart. As we are, happy Valentine's Day sweetheart.
– Aşk, uzaktayken özlesen de kalpler yakın olduğu için bir şekilde onun sıcaklığını hissetmektir. Bizimkilerin olduğu gibi, Sevgililer Günün kutlu olsun canım.
> No poems no fancy words I just want the world to know that I love you my princess with all my heart. Happy Valentine's Day.
– Ne şiirler ne de afili sözler tek istediğim dünyanın seni bütün kalbimle sevdiğimi bilmesidir. Sevgililer Günün kutlu olsun prensesim.
> Love puts the fun in together, the sad in apart, and the joy in a heart. Happy Valentine's Day my love.
– Eğlenceyi bir araya, hüznü uzağa ve neşeyi de bir kalbe toplar aşk. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım.
Sevgililer Günü mesajları 2022
Seninle başladı gülmek, seninle yaşamda yol almayı öğrendim. Biricik sevgilim. 14 Şubat bizim günümüz, kutlu olsun!
Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!
Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.