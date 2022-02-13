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    • 14.02.2022 06:43
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    Türkçe - İngilizce Sevgililer Günü mesajları-sözleri 2022! Sevgiliye, eşe, kocaya, nişanlıya, sözlüye uzun, romantik, komik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları!

    Çiftlerin beklediği gün geldi çattı. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü... Sevdiklerini mutlu etmek için hediye alanlar, hediyenin arasına koyabilecekleri ya da sözlü olarak söyleyebilecekleri en romantik, duygusal mesajları, sözleri araştırmaya başladı. Bu özel gün için uzun ve kısa seçenekli, İngilizce, Türkçe 2022 en yeni Sevgililer Günü mesajlarını sayfamızda derledik. İşte sevgilinizi özel hissettirecek Türkçe - İngilizce Sevgililer Günü mesajları-sözleri 2022! Erkeğe - kadına uzun, anlamlı, romantik, komik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları!

    takvim.com.tr
    Türkçe - İngilizce Sevgililer Günü mesajları-sözleri 2022!

    14 Şubat Sevgililer Günü resimli mesajları ve sözleri çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu özel günde sevgilisine ya da eşine birbirinden güzel şiirler göndermek isteyen insanlar arama motorlarında 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri ile ilgili araştırma yapıyor. En güzel, uzun ve anlamlı Sevgililer Günü mesajı göndermek için sizin için seçtiğimiz seçeneklere aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte Türkçe - İngilizce Sevgililer Günü mesajları-sözleri 2022! Erkeğe - kadına uzun, anlamlı, romantik, komik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları!

    TÜRKÇE - İNGİLİZCE SEVGLİLER GÜNÜ MESAJLARI!

    Love can be expressed in many ways. One way I know is to send it across the distance to the person who is reading this. Happy Valentine's Day
    – Aşkı ifade etmenin pek çok yolu. Onlardan birisi ise sevgini uzaklara bunu okuyan kişiye göndermek.Sevgililer Günün kutlu olsun

    > You are the reason why I can look at myself in the mirror and smile. You brought sunshine back into my life and for that I love you.
    – Aynaya bakıp gülümseyebiliyorsam sensin sebebi hayatıma getirdiğin günışığından dolayı seviyorum seni.

    > Love is missing someone whenever you're apart, but somehow feeling warm inside because you're close in heart. As we are, happy Valentine's Day sweetheart.
    – Aşk, uzaktayken özlesen de kalpler yakın olduğu için bir şekilde onun sıcaklığını hissetmektir. Bizimkilerin olduğu gibi, Sevgililer Günün kutlu olsun canım.

    > No poems no fancy words I just want the world to know that I love you my princess with all my heart. Happy Valentine's Day.
    – Ne şiirler ne de afili sözler tek istediğim dünyanın seni bütün kalbimle sevdiğimi bilmesidir. Sevgililer Günün kutlu olsun prensesim.

    > Love puts the fun in together, the sad in apart, and the joy in a heart. Happy Valentine's Day my love.
    – Eğlenceyi bir araya, hüznü uzağa ve neşeyi de bir kalbe toplar aşk. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım.

    Sevgililer Günü mesajları 2022

    Seninle başladı gülmek, seninle yaşamda yol almayı öğrendim. Biricik sevgilim. 14 Şubat bizim günümüz, kutlu olsun!

    Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

    Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

        Yaşamak özlеmsiz, özlеm sеvgisiz, sеvgi sеnsiz olmaz!

        Hadi gеl tut еllеrimi! Bеnimlе yan! Bеnimlе mеydan oku hеr çarеsizliğе! Bеnimlе uyu bеnimlе uyan. Birliktе varalım nicе yıllara.

        Dеnizi içеrkеn mavilеr takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlеrini özlüyorum. Sеvgililеr günün kutlu olsun.

        Sеni sеvdiğim kadar yaşasaydım ölümsüzlüğün adını aşk koyardım. Sеvgililеr günün kutlu olsun biricik aşkım!

        En imkânsız hayalimdi, sabah sеninlе uyanmak. Ömrümün sonuna kadar sеninlе yaşamak. Sеvgililеr günün kutlu olsun sеvdiğim.

        Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.

        Topraktan başını umutla uzatan bir tohum gibi yeşeriyor aşkımız. Koman bir ormana dönüşeceğini hayal ediyoruz. Emeklerimizle onu vahaya çeviriyoruz. Sevgililer Günümüz kutlu olsun. Birlikte nice 14 Şubatlara ve de nice yıllara sevgilim.

        Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

        Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

        İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

        Beni her zaman çok mutlu ettin. Aklıma aşkımızı ve anılarımızı getirdiğimde adeta dilim tutuluyor. Bütün bu güzellikler için teşekkürler sevgilim. İyi ki varsın.

        Gökyüzünden inen bir yıldız gibi hayatıma girdin. Daima bana getirdiğin mutlulukla parılda sevgilim. Nice 14 Şubatlara.

        Kitaplarla dolu bir yaşamımız olsun, sıcacık bir yuvamız, bir dolu seyahatimiz ve anımız. Bütün bunlara var mısın? Benimle keşfeder, elimden tutar mısın?

        Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.

        Bana getirdiklerin için şükrederek geçiyor günlerim. Hayatımı renklendirdiğin için öylesi mutluyum ki anlatmaya yetmiyor kelimelerim. Sevgililer Günün kutlu olsun.

        Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, aşkın içimde ve ruhun bedenimde olduğu sürece seni sevmeye devam edeceğim. Sevgililer günün kutlu olsun!

        Hiçbir şey istemiyorum sadece seni istiyorum, gözlerimi kapattığım da rüyalarımda seni görüp her gözümü açtığımda karşımda seni görmek istiyorum çok değil sadece seni birtanem. Hayatıma renk kattığın için iyi ki varsın . Sevgililer Günün kutlu olsun.

        Kalp midir insana sev diyen yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek; bir muma ateş olmak mı, yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.

        Yine yılın en aşk dolu günü geldi ve ben yanımda olduğun için şanslıyım. Seninle güzel 14 Şubat, seninle sıcacık ve anlamlı. İyi ki varsın hayatım!

        Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

        Yollarımız şu hayatta kesişmeseydi nefes alamaz, sensiz yaşayamazdım. İyi ki varsın sevgilim, nice 14 Şubat kutlamalarına!

        Hayalinle geçen günlerin ardından kavuşmak ne güzel bir bilsen… Senin sesine, ellerine, gülüşüne hasret kaldığım günlerin ardından Sevgililer Günü bizim için adeta cennet bahçesi.

            Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

            Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan Sevgililer Günü, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

            Sevgililer Günü, günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat Sevgililer Günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

            14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.
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            Haberler Güncel Türkçe - İngilizce Sevgililer Günü mesajları-sözleri 2022! Sevgiliye, eşe, kocaya, nişanlıya, sözlüye uzun, romantik, komik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları!
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