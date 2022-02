Türkçe - İngilizce Sevgililer Günü mesajları-sözleri 2022! Sevgiliye, eşe, kocaya, nişanlıya, sözlüye uzun, romantik, komik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları!

TÜRKÇE - İNGİLİZCE SEVGLİLER GÜNÜ MESAJLARI!

Love can be expressed in many ways. One way I know is to send it across the distance to the person who is reading this. Happy Valentine's Day

– Aşkı ifade etmenin pek çok yolu. Onlardan birisi ise sevgini uzaklara bunu okuyan kişiye göndermek.Sevgililer Günün kutlu olsun

> You are the reason why I can look at myself in the mirror and smile. You brought sunshine back into my life and for that I love you.

– Aynaya bakıp gülümseyebiliyorsam sensin sebebi hayatıma getirdiğin günışığından dolayı seviyorum seni.

> Love is missing someone whenever you're apart, but somehow feeling warm inside because you're close in heart. As we are, happy Valentine's Day sweetheart.

– Aşk, uzaktayken özlesen de kalpler yakın olduğu için bir şekilde onun sıcaklığını hissetmektir. Bizimkilerin olduğu gibi, Sevgililer Günün kutlu olsun canım.

> No poems no fancy words I just want the world to know that I love you my princess with all my heart. Happy Valentine's Day.

– Ne şiirler ne de afili sözler tek istediğim dünyanın seni bütün kalbimle sevdiğimi bilmesidir. Sevgililer Günün kutlu olsun prensesim.

> Love puts the fun in together, the sad in apart, and the joy in a heart. Happy Valentine's Day my love.

– Eğlenceyi bir araya, hüznü uzağa ve neşeyi de bir kalbe toplar aşk. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım.