Kobra tehdidi: Eldaniz Azimov ve Vedat Karataş 'Cep Herkülü' filminin yapımcısı Mustafa Uslu'yu hedef aldı

DAVALIK OLDU...

Yapımcı Mustafa Uslu, bu kez filmleriyle değil yaşadığı tehdit olayıyla gündeme geldi. Uslu, milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan 'Cep Herkülü' filmiyle zirveye yerleşti. 2019'da vizyona giren filmin Bulgaristan'daki çekimlerine yardım eden iş insanı Slvestar Lenenov'a iddiaya göre 6 milyon lira ödedi.