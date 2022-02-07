Kobra tehdidi: Eldaniz Azimov ve Vedat Karataş 'Cep Herkülü' filminin yapımcısı Mustafa Uslu'yu hedef aldı

Gişe rekortmeni filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, Rus mafyasının hedefinde...
POLİSİYE FİLM!
Mustafa Uslu, Naim Süleymanoğlu'nun hayatını beyaz perdeye taşıdı. Cep Herkülü filminin Bulgaristan'daki çekimlerinde Slvestar Lenenov yardım aldı! Ancak ikili para konusunda anlaşamadı. Lenenov, Rus mafyası aracılığıyla yapımcıya tehditler yağdırdı. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.
DAVALIK OLDU...
Yapımcı Mustafa Uslu, bu kez filmleriyle değil yaşadığı tehdit olayıyla gündeme geldi. Uslu, milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan 'Cep Herkülü' filmiyle zirveye yerleşti. 2019'da vizyona giren filmin Bulgaristan'daki çekimlerine yardım eden iş insanı Slvestar Lenenov'a iddiaya göre 6 milyon lira ödedi.
Ancak işadamı, parasının ödenmediğini söyleyerek mafyadan yardım istedi. Rus mafyası Zahariy Kalaşov'un üyesi olan Eldaniz Azimov ile 'Kobra' lakaplı Vedat Karataş yapımcı Uslu'yu tehdit etti. Menajer Hasan Basri Sarıkaya ise yapımcıya "Yeraltı dünyasının lideri Kalaşov işin içinde. Parayı ver" dedi. Büyük korku yaşayan Mustafa Uslu'nun şikayeti üzerine 3 şüpheli enselendi. Azimov, cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede üçü hakkında 15'er yıl hapis cezası istendi. Lenenov için de yakalama emri verildi.