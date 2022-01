Göz bebeğimiz yerli otomobil TOGG fuarın ardından dünya basınında manşetleri süsledi: Made in Türkiye

AUTOCAR: "2030'A KADAR HEDEF BİR MİLYON ARABA"

İngiltere merkezli "AUTOCAR" isimli site, "Turkish start-up Togg previews five new EVs with CES concept" başlığıyla yerli otomobili manşetine taşıdı.

Haberde, "Firma, radikal otonom fastback ile Las Vegas'ta halka ilk çıkışını yapıyor; 2030 yılına kadar bir milyon araba üretmeyi planlıyor" ifadelerine yer verildi.