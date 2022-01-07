Göz bebeğimiz yerli otomobil TOGG fuarın ardından dünya basınında manşetleri süsledi: Made in Türkiye





YUNAN DRIVE.GR: MADE IN TURKEY

Yunanistan'da otomobil haberleri üzerine yayın yapan Drive.gr isimli internet sitesi de Togg'u manşetine taşıyanlar arasında.



Yunan site, "Togg: Türkiye'de yapılan bir başka elektrikli model..." başlığını attığı haberinde, "Türk start-up Togg, bu kez CES 2022'de başka bir elektrikli prototip modelini tanıttı ve diğer şeylerin yanı sıra 2030 yılına kadar hala 5 EV'si olduğunu belirtti" sözlerine yer verdi.