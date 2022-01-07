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    • 07.01.2022 20:23
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    • 07.01.2022 21:07
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    Göz bebeğimiz yerli otomobil TOGG fuarın ardından dünya basınında manşetleri süsledi: Made in Türkiye

    Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Las Vegas kentindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda uluslararası arenaya ilk adımını atan yerli otomobil TOGG, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok haber sitesi ve otomobil kanalı, TOGG'u manşetlerine taşıyarak okuyucularına duyurdu. TOGG'un tasarım detaylarına ve logosuna dikkat çekildi.

    Ahmet Zeren
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Göz bebeğimiz TOGG dünyanın gündeminde

    Türkiye'nin gururu yerli otomobil Togg, yeni sedan modeli ile ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda uluslararası arenaya ilk adımını attı.




    OYUNUN İÇERİSİNDE BİR OYUNCU...
    700 kişinin mesai mefhumu gözetmeksizin gece - gündüz çabaladığı yerli otomobil, fuara katılanlardan tam not aldı. Böylelikle Türkiye, oyunun içerisinde bir oyuncu olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.


    "DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"
    Togg CEO'su Gürcan Karakaş da gurur veren başarının ardından gözyaşlarına hakim olamamış, "Yapıyoruz ve daha iyisini yapacağız. Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik ve oyunun içerisine dahil olduk, hızla da ilerliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



    DÜNYANIN GÜNDEMİNDE
    Gururumuz yerli otomobil, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Las Vegas'ta uluslararası areneye ilk adımını atan Togg, manşetleri süsledi.



        AUTOCAR: "2030'A KADAR HEDEF BİR MİLYON ARABA"
        İngiltere merkezli "AUTOCAR" isimli site, "Turkish start-up Togg previews five new EVs with CES concept" başlığıyla yerli otomobili manşetine taşıdı.

        Haberde, "Firma, radikal otonom fastback ile Las Vegas'ta halka ilk çıkışını yapıyor; 2030 yılına kadar bir milyon araba üretmeyi planlıyor" ifadelerine yer verildi.



        AUTOEXPRESS: TOGG MOBILITY CONCEPT SUV, CES 2022'DE TANITILDI
        Bir başkan İngiliz yayıncı autoexpress.co.uk Togg'u, "Türk mobilite markası Togg, küçük bir otonom SUV piyasaya sürmeyi planlayan CES 2022'de görücüye çıktı" ifadelerini kullarak manşetine taşıdı. İlgili haberde Togg'un tasarım detaylarına ve logosuna dikkat çekildi.



        AUTO WEEK: ÖNCE TÜRKİYE SONRA AVRUPA
        Auto Week isimli Hollanda merkezli site, yerli otomobil Togg'u okuyucularına "TOGG: 'EERST TURKIJE, DAN EUROPA'" yani "TOGG: ÖNCE TÜRKİYE, SONRA AVRUPA" başlığıyla duyurdu.

        Söz konusu içerikte Türk otomobilinin hızlı büyüme beklediği vurgulanarak "2030'da bir milyon otomobil bekliyorlar" ifadeleri kullanıldı.



            YUNAN DRIVE.GR: MADE IN TURKEY
            Yunanistan'da otomobil haberleri üzerine yayın yapan Drive.gr isimli internet sitesi de Togg'u manşetine taşıyanlar arasında.

            Yunan site, "Togg: Türkiye'de yapılan bir başka elektrikli model..." başlığını attığı haberinde, "Türk start-up Togg, bu kez CES 2022'de başka bir elektrikli prototip modelini tanıttı ve diğer şeylerin yanı sıra 2030 yılına kadar hala 5 EV'si olduğunu belirtti" sözlerine yer verdi.



            İTALYAN BASININDA DA YER BULDU
            İtalyan alvolante.it isimli site, Togg'un 2023'teki ilk üretim modeline dikkat çekerek, "Türkiye'den Togg, sonraki arabalarına uygulayacağı teknolojileri göstermek için CES 2022'ye bir prototip getirdi: 2030'a kadar beş tane planlanıyor" ifadeleriyle haberi okuyucularına servis etti.
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