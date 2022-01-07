Göz bebeğimiz yerli otomobil TOGG fuarın ardından dünya basınında manşetleri süsledi: Made in Türkiye

OYUNUN İÇERİSİNDE BİR OYUNCU...
700 kişinin mesai mefhumu gözetmeksizin gece - gündüz çabaladığı yerli otomobil, fuara katılanlardan tam not aldı. Böylelikle Türkiye, oyunun içerisinde bir oyuncu olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.
"DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"
Togg CEO'su Gürcan Karakaş da gurur veren başarının ardından gözyaşlarına hakim olamamış, "Yapıyoruz ve daha iyisini yapacağız. Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik ve oyunun içerisine dahil olduk, hızla da ilerliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.