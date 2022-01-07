Togg yeni sedan modelini Las Vegas'ta tanıttı! Tasarım ve teknolojik özellikleriyle herkesi kendine hayran bıraktı





OYUNUN İÇİNDEYİZ HIZLA İLERLİYORUZ

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, "Kendimizi teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz" diye konuştu. Karakaş, duygularını gözleri dolu dolu anlatırken, "Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz" dedi.

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