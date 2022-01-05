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Haberler Ekonomi SON DAKİKA: TOGG Sedan görücüye çıktı! İşte Las Vegas'taki CES 2022'den ilk görüntüler

SON DAKİKA: TOGG Sedan görücüye çıktı! İşte Las Vegas'taki CES 2022'den ilk görüntüler

Son dakika haberleri... Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından heyecana neden olan bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan kısa video sonrasında, görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve sürpriz bir tanıtım gelebileceği konuşulmaya başlandı. Las Vegas'taki CES 2022 öncesi yapılan paylaşımda C-Sedan son hali merak uyandırdı. Bu gelişmenin ardından ise CES 2022'yi takip eden gazeteci Hakkı Alkan, sosyal medya hesabından TOGG standında sergilenecek yeni sedanın örtülü halini paylaştı.

05.01.2022 09:44 - Son Güncelleme: 05.01.2022 09:55
SON DAKİKA: TOGG Sedan görücüye çıktı! İşte Las Vegas’taki CES 2022’den ilk görüntüler

Türkiye'nin Otomobili TOGG tarihi günler yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: TOGG Sedan görücüye çıktı! İşte Las Vegas’taki CES 2022’den ilk görüntüler

TOGG, tüm dünyanın yakından takip ettiği CES'te (Tüketici Elektroniği Fuarı) milyonların önüne çıkacak.

SON DAKİKA: TOGG Sedan görücüye çıktı! İşte Las Vegas’taki CES 2022’den ilk görüntüler

CES 2022, TOGG için bir başka anlam daha taşıyor.

SON DAKİKA: TOGG Sedan görücüye çıktı! İşte Las Vegas’taki CES 2022’den ilk görüntüler

TOGG'un SUV versiyonu yanında sedan versiyonu da ilk kez tanıtılacak.

SON DAKİKA: TOGG Sedan görücüye çıktı! İşte Las Vegas’taki CES 2022’den ilk görüntüler

Yarın başlayacak CES 2022 öncesinde gelen görüntüler TOGG'un sedan versiyonu hakkında fikir sahibi olmamızı sağladı.

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