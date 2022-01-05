SON DAKİKA: TOGG Sedan görücüye çıktı! İşte Las Vegas'taki CES 2022'den ilk görüntüler
Son dakika haberleri... Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından heyecana neden olan bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan kısa video sonrasında, görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve sürpriz bir tanıtım gelebileceği konuşulmaya başlandı. Las Vegas'taki CES 2022 öncesi yapılan paylaşımda C-Sedan son hali merak uyandırdı. Bu gelişmenin ardından ise CES 2022'yi takip eden gazeteci Hakkı Alkan, sosyal medya hesabından TOGG standında sergilenecek yeni sedanın örtülü halini paylaştı.
05.01.2022 09:44
- Son Güncelleme: 05.01.2022 09:55
TOGG, tüm dünyanın yakından takip ettiği CES'te (Tüketici Elektroniği Fuarı) milyonların önüne çıkacak.