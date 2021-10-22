GSB son dakika KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? e -Devlet 2021 - 2022 KYK burs başvuru ekranı!

KYK kredi ve burs desteğinden yararlanmak isteyenler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Özellikle bu sene kredi ve burs ücretlerinin ne kadar olduğu da dört gözle beklenen konular arasında yer aldı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs başvuru tarihleri ne vakit yapılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!