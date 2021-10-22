GSB son dakika KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? e -Devlet 2021 - 2022 KYK burs başvuru ekranı!

KYK kredi ve burs desteğinden yararlanmak isteyenler Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Özellikle bu sene kredi ve burs ücretlerinin ne kadar olduğu da dört gözle beklenen konular arasında yer aldı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs başvuru tarihleri ne vakit yapılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı.
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.