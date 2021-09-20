KYK yedek sorgulama 2021! KYK yedekler ne zaman açıklanacak? KYK yedek yurt sırası listesi sorgulama nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yedek yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sonuçları merakla bekleyen öğrenciler konu hakkında yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından merak edilen tarihler duyuruldu. Peki, KYK yedek sorgulama 2021 nasıl yapılır? KYK yedekler ne zaman açıklanacak? KYK yedek yurt sırası listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.
İşte yedek sorgulama işlemine dair bilgiler;
Başvuru sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrencilerin yapması gereken işlem nedir?
Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
YEDEK SIRASINDA OLANLAR NE YAPMALIDIR?
Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.
İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDENECEK
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.
Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.