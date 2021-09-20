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    • 20.09.2021 07:11
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    KYK yedek sorgulama 2021! KYK yedekler ne zaman açıklanacak? KYK yedek yurt sırası listesi sorgulama nasıl yapılır?

    Üniversite sınav sonuçlarına göre lisans ve ön lisans programlarına yerleşen öğrenciler KYK yurt başvurularını yaptı ve sonuçlar geçen hafta ilan edildi. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yurt sonuçlarının açıklanmasından sonra yedek yurt sonuçları sorgulama hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Kurum tarafından yapılan son dakika açıklamaları bu nedenle önemle takip ediliyor. Peki, KYK yedek sorgulama 2021 nereden yapılır? KYK yedekler ne zaman açıklanacak? KYK yedek yurt sırası listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte bilgiler...

    KYK yedek sorgulama nasıl yapılır?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yedek yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sonuçları merakla bekleyen öğrenciler konu hakkında yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından merak edilen tarihler duyuruldu. Peki, KYK yedek sorgulama 2021 nasıl yapılır? KYK yedekler ne zaman açıklanacak? KYK yedek yurt sırası listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

    İşte yedek sorgulama işlemine dair bilgiler;

    Başvuru sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrencilerin yapması gereken işlem nedir?

    Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

    YEDEK SIRASINDA OLANLAR NE YAPMALIDIR?

    Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

    İLK KAYIT ÜCRETİ ÖDENECEK

    Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

    Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

    İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.

        KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

        İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

        İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

        KYK YURT KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Kurum Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

        1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

        Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge

        %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

        Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

        Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

            Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

            2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

            3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

            4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

            5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

            6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.
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            Haberler Güncel KYK yedek sorgulama 2021! KYK yedekler ne zaman açıklanacak? KYK yedek yurt sırası listesi sorgulama nasıl yapılır?
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