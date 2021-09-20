KYK yedek sorgulama 2021! KYK yedekler ne zaman açıklanacak? KYK yedek yurt sırası listesi sorgulama nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yedek yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sonuçları merakla bekleyen öğrenciler konu hakkında yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından merak edilen tarihler duyuruldu. Peki, KYK yedek sorgulama 2021 nasıl yapılır? KYK yedekler ne zaman açıklanacak? KYK yedek yurt sırası listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

İşte yedek sorgulama işlemine dair bilgiler;