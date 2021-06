Mahkemeden çarşaflı kadına hakarete ödül gibi ceza

Zeytinburnu'nda park meselesi yüzünden çıkan tartışmada müşteki sanık Aysen Kocabek'in gıyabında çarşaflılara ağır küfür ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 'hakaret' suçuna beraat ederken 'tehdit' suçundan ise 360 lira adli para cezasına çarptırdı. Karara tepki gösteren Kocabek, "Çarşafıma ve namusuma hakaret edildi ve bütün türbanlıların türbanına hakaret edildi. Bu karara kesinlikle karşıyım. Çarşafa, namusa küfrün sadece 360 TL olmasını asla hazmedemiyorum" dedi.



Zeytinburnu'nda geçtiğimiz aylarda park meselesi yüzünden çıkan tartışmada iddialara göre Füsun Aktan, çarşaflı olan Aysen Kocabek'e ve eşi Cezmi Kocabak'e yönelik hakaretlerde bulunmuştu. Tartışma sırasında tüm çarşaflıları hedef alarak hakaretlerini sürdüren Katan ve Kocabek çifti karşılıkllı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuştu. Taraflar hakkında Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasında, müşteki sanıklar Aysen ve Cezmi Kocabek ile müşteki sanık Füsun Aktan hazır bulundu.







"EDİLEN HAKARETLERE KARŞILIK 'SENSİN' DEDİM"

Duruşmada savunması sorulan Füsun Aktan, "Park meselesi yüzünden önce Cezmi Kocabek'le tartışmaya başladım sonra eşi tartışmamıza dahil oldu. Bana hakaretler edildi. Ben sadece edilen hakaretlere karşılık 'sensin' dedim. Tehdit edici bir şey söylemedim, sadece "Sizinle mahkemede görüşeceğiz" dedim. Tartışma esnasında arkadaşım Nurhayat Özelçi de yanımdaydı. İkinci kez de eşiyle elektrik idaresinde karşılaşınca karısına sahip çıkmasını söylemek için yanına gittim" dedi.



"BÜTÜN TÜRBANLILAR AYNISINIZ" DİYEREK AĞZIMA ALAMAYACAĞIM KÜFÜR ETTİ

Duruşmada olay anını anlatan müşteki sanık Aysen Kocabek, "Aracımızla park edecektik ki o arabayı birden üstümüze sürünce elimle bir dakika işareti yaptım. Bunun üzerine bana doğrudan küfürler ederek çarşaflı deyip küfür edip, bağırmaya başladı, "Bütün türbanlılar aynısınız" diyerek ağzıma alamayacağım küfrü etti. Bana ve bütün türbanlılara. Ben bunun üzerine arabadan inip yanına gittim "Sen ne diyorsun, ayıp değil mi" dedim. Hiçbir şekilde küfür etmedim. Hatta evimde kızlarım lan dese bile kızarım. Ben Füsun hanıma karşı sadece "Bir de Atatürk kadınıyız dersiniz, Atatürk kadını benim çünkü ben sana küfür etmiyorum" dedim. Ben onların giyimleri için hiçbir şey demedim benim kızlarım da açık, benim edebim müsaade etmez. Bu olaydan sonra ikinci kez eşimle elektrik idaresinde karşılaşınca yine hakaretlerde bulunarak "Eşinin çarşafı neden o renk biliyor musun" diyerek şahsıma küfürlerde bulunmuş. Ben adalete güveniyorum. Onun dışında kalan her şeyi de Mahkeme-i Kübra'ya bırakıyorum" dedi.



"TÜRBANLILARA VE ÇARŞAFLILARA ETTİĞİ KÜFÜRLERİ AFFEDEMİYORUM"

Müşteki sanık Cezmi Kocabek ise savunmasında, "Ben ona kesinlikle küfür etmedim. Hatta o bana direk "Şerefsiz" dedi. Ondan sonra tartışma başladı zaten. İkinci kez karşılaştığımızda da hatta ben geldiğini görünce kasıtlı olarak yönümü değiştirdim, gelmesin diye ama yine de yanıma gelip, küfür ve hakaretlerde bulunmaya devam etti. Ben söylenen her kelimeyi affederim o küfürler önemli değil hatta şikayetçi de değilim. Ama o türbanlılara ve çarşaflılara ettiği küfürleri affedemiyorum. Bütün türbanlılara küfür etmesi zoruma gitti" ifadelerini kullandı.







"BÜTÜN TÜRBANLI KADINLAR DİYEREK SİNKAFLI KÜFÜRLER EDİYORDU"

Görgü tanığı Ayhan Yücel, "Bağrışma sesleri sonrasında balkona çıktım. Kapalı kadın ile herhalde eşi olan bir adam ve açık bir kadın tartışıyordu. Başı açık kadın bütün türbanlı kadınlar diyerek sinkaflı küfürler ediyordu. Hatta erkek kadını susturmaya çalışırken açık kadın "Sen sus şerefsiz" dedi. Bu sözleri söylerken açık olan kadın parmağını sallayarak tehditkar konuşuyordu. Açık kadın zincirleme şekilde hakaret ve küfürde bulundu. Kapalı olan kadın da bir şeyler diyordu ama karşı taraf o kadar bağırıp, küfür ediyordu ki onları bastırıyordu. Olay yerindeki esnaflar bile açık kadına tepki gösterdi. Benim eşim türbanlı değil ama yine de doğru değil böyle konuşması. Ben iki tarafı da tanımıyorum" beyanlarında bulundu.



KARŞILIKLI HAKARETE BERAAT, TEHDİT SUÇUNDAN 360 LİRA CEZA

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, karşılıklı hakaretleşme ve kavgayı ilk kimin başlattığının tespit edilememesi gerekçesiyle müşteki sanık Aysen Kocabek ve Füsun Aktan'ın 'alenen hakaret etme' suçundan beraatine, Cezmi Kocabek ile Füsun Aktan'a birbirlerine yönelik 'basit tehdit' suçundan 30 gün adli para cezasına karar vererek mahkemede sundukları iyi halden dolayı 18 güne indirerek 360 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.



"ÇARŞAFA KÜFRÜN SADECE 360 TL OLMASINI ASLA HAZMEDEMİYORUM"

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan Aysen Kocabek, "Çarşafıma ve namusuma hakaret edildi ve bütün türbanlıların türbanına hakaret edildi. Ben de türbanı ve çarşafı korumak amaçlı açtığım mahkememiz bugün oldu. Sonuçtan hiç memnun değilim. Sonuçta hiçbir suçum olmadığı halde, hiçbir şekilde küfrü kendime layık görmediğim halde, etmediğim halde karşı tarafın küfürleri had safhada olduğu halde, mahkeme çok yanlış bir karar verdi. Bu karara kesinlikle karşıyım. Hani bir çarşafa bir namusa küfrün sadece 360 TL olmasını asla hazmedemiyorum. Bütün türbanlılar adına bütün kamu adına bu davayı açtım. Benim cumhurbaşkanımın eşi de kızı da türbanlı. Bu davayı asla kabul etmiyorum. Bu cezayı kabul etmiyorum. Herkesten de rica ediyorum örtüsünü Allah için savunmalarını istiyorum ve bu davayı Mahkeme-i Kübra'ya bırakıyorum. Sonuna kadar itiraz ediyorum. Kararın bir üst mahkemeye çıkarılmasını rica ediyorum. Herkesin kendine özgü bir özgürlük hakkı var. Herkes kendi çarşafını giyebilir ya da açık gezebilir. Biz hiç kimseye karşı değiliz. Biz Allah'ın farzını yerine getiriyoruz diye mi yani bu. Kapalılara bu kadar saldırı nedir, çözemiyorum" dedi.



İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Eylül 2020 tarihinde Zeytinburnu'nda meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede Aysen Kocabek, eşi Cezmi Kocabek ve Füsun Aktan'ın park meselesi yüzünden tartıştıklarına ve karşılıklı hakaretlerde bulunulduğuna yer verilmişti. Müşteki sanık Füsun Aktan'ın "çarşaflı" diyerek küfürler ettiği belirtilmişti.



Savcılık müşteki sanık Aysen Kocabek hakkında, 'alenen hakaret etme' suçundan 2 yıl 4 aya kadar, Cezmi Kocabek hakkında, 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan 4 yıl 6 aya kadar, Füsun Aktan hakkında da 'tehdit' ve 'alenen hakaret etme' suçundan 9 ay 15 günden 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

