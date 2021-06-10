Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.06.2021 17:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2021 18:23
    ABONE OL

    'nda başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

    'nda başörtülü akademisyen 'ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "aşağılama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

    DHA
    AA
    Nişantaşı provokatörüne tutuklama talebi

    İstanbul Nişantaşı'nda parkta oturan başörtülü araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

    Akademisyen Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'ndaki bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada saldırıya uğradı.

    İddiaya göre Eray Çakın, "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidin" dedi.



    YUMRUKLU SALDIRI
    Yaşanan tartışmanın ardından Neşe Nur Akkaya, yumruklu saldırının hedefi oldu.

    Darp raporu alan genç kadın şikayette bulundu. Gözaltına alınan Eray Çakın, nefret söyleminde bulunup saldırdığını itiraf etti.

    Saldırgan, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

    NE OLMUŞTU?
    İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğretim görevlisi olan Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı Nişantaşı'nda parkta oturdukları sırada başörtüleri nedeniyle sözlü saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre parkta arkadaşlarıyla beraber bulunan E.Ç. isimli şahıs, "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun" dedi.



        Neye uğradığını şaşıran Neşe Nur Akkaya ve arkadaşları, "Rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin" diyerek şahsa tepki gösterdi.

        Akkaya'nın tepkisi üzerine saldırgan E.Ç. elindeki termos bardakla Neşe Nur Akkaya'ya vurmaya başladı. Talihsiz genç kız aldığı art arda yumruk darbeleri nedeniyle yere yığılırken araya girmeye çalışan Akkaya'nın arkadaşı da darbelerden nasibini aldı.

        Çevredeki vatandaşlar saldırgana engel olurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Neşe Nur Akkaya darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Havuzlupark için Bursa Büyükşehir Belediyesi devrede
        Haberler Güncel Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi