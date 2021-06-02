Gençler yabancı dile önem verdi: Ancak ücretler şaşkına çevirdi

Atalarımız, farklı bir dil öğrenmenin önemini "Bir dil bir insan" diyerek anlattı. Özellikle gençlerde yabancı dil eğitimine ilgi arttı. Ancak fiyatlar da katlandı! İnternette, İngilizce eğitimi veren öğretmenlerin ücretleri dudak uçuklattı.

Sosyal medyada 'Ercan Hoca' olarak bilinen İngilizce öğretmeni Ercan Coşkun ise çıtayı iyice tırmandırdı! 72 gün yüz yüze yapılan İngilizce dersi için tam 40 bin lira aldı! İnternete verdiği ilana 'yüzde yüz konuşma garantili' yazdı.

"Konuşma garantili ders paketi haftada 3 gün 2'şer saatle 6 aydır. Ders günü ve saatleri öğrenciye özel ayarlanmaktadır" ifadesini kullandı.