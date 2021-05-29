Türkiye nefesini tuttu, leylek Klippi'yi takip etmeye başladı. 2018'de Almanya'nın Pörnbach şehrinde uydu vericisi takılarak takibe alınan leylek, kışı Sudan'da geçirdikten sonra göçe başladı.
17 Nisan'da Türkiye'ye giriş yaptı. Sırasıyla Adana, Niğde, Konya ve Esskişehir'i geçip Bursa Karacabey'e ulaştı. 3 yılda, toplam 10 bin 985 kilometre yol kat eden Klippi, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı. Tüydeş "Leylek Klippi'yi kıştan beri takip ediyorum. Şimdi Türkiye'de yazı geçirip Afrika'ya geri mi dönecek yoksa sınırları daha da zorlayacak mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz" açıklaması yaptı.
DİYANET'TEN FETVA: AŞI OLMAMAK KUL HAKKI İHLALİ
Covid-19'a karşı aşılama dönemi başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, "Salgın hastalıklara karşı aşı yaptırmamak kul hakkı olarak değerlendirilebilir mi" sorusunu yanıtladı. Salgında aşı olmamanın kul hakkı ihlali olduğunu belirten Diyanet, şu yanıtı paylaştı: "Hz. Peygamber (s.a.s.) "Tedavi olun ey Allah'ın kulları!" buyurarak tedavinin önemine dikkat çekmiştir. Bilimsel usullere uygun olarak üretilen aşıların kullanımı dinen uygundur. Buna göre toplum sağlığını tehlikeye atacağı konusunda galip zan bulunan durumlarda gerekli tedbirlere uymamak, kul ve kamu hakkı ihlali olur. Burak Erdem Çelik.