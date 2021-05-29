Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    nefesini tuttu, leylek Klippi'yi takip etmeye başladı (Güncel haberler)

    nefesini tuttu, leylek Klippi'yi takip etmeye başladı. 2018'de 'nın Pörnbach şehrinde uydu vericisi takılarak takibe alınan leylek, kışı 'da geçirdikten sonra göçe başladı. 17 Nisan'da Türkiye'ye giriş yaptı. Sırasıyla , , ve 'i geçip Karacabey'e ulaştı. 3 yılda, toplam 10 bin 985 kilometre yol kat eden Klippi, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ydeş tarafından fotoğraflandı.

    Leylek Çelebi!

    Türkiye nefesini tuttu, leylek Klippi'yi takip etmeye başladı. 2018'de Almanya'nın Pörnbach şehrinde uydu vericisi takılarak takibe alınan leylek, kışı Sudan'da geçirdikten sonra göçe başladı.

    17 Nisan'da Türkiye'ye giriş yaptı. Sırasıyla Adana, Niğde, Konya ve Esskişehir'i geçip Bursa Karacabey'e ulaştı. 3 yılda, toplam 10 bin 985 kilometre yol kat eden Klippi, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı. Tüydeş "Leylek Klippi'yi kıştan beri takip ediyorum. Şimdi Türkiye'de yazı geçirip Afrika'ya geri mi dönecek yoksa sınırları daha da zorlayacak mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz" açıklaması yaptı.

    DİYANET'TEN FETVA: AŞI OLMAMAK KUL HAKKI İHLALİ
    Covid-19'a     karşı aşılama dönemi başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, "Salgın hastalıklara karşı aşı yaptırmamak kul hakkı olarak değerlendirilebilir mi" sorusunu yanıtladı. Salgında aşı olmamanın kul hakkı ihlali olduğunu belirten Diyanet, şu yanıtı paylaştı: "Hz. Peygamber (s.a.s.) "Tedavi olun ey Allah'ın kulları!" buyurarak tedavinin önemine dikkat çekmiştir. Bilimsel usullere uygun olarak üretilen aşıların kullanımı dinen uygundur. Buna göre toplum sağlığını tehlikeye atacağı konusunda galip zan bulunan durumlarda gerekli tedbirlere uymamak, kul ve kamu hakkı ihlali olur. Burak Erdem Çelik.

        KANSERLE CENK
        Almanya'da         yaşayan Cenk Janicki (13), mart ayında rahatsızlandı. Ailesi, Coronavirüs'e yakalandığını düşünürken aldıkları haberle sarsıldı! Çünkü yapılan incelemede, Cenk'in lösemi hastası olduğu anlaşıldı. İyileşmesi, kemik iliği nakline bağlı olan genç için donör arayışı başladı. Instagram hesabından bir video paylaşan Cenk, herkese "Donör olun" çağrısı yaptı. O video, başta Mesut Özil üzere pek çok sporcu tarafından paylaşıldı.

        ŞANS BURDUR!
        Kanadalı         paraşütçü, Denizli'nin Çameli Yaylacık Dağı'ndan atladı! Burdur'un Yassıgüme köyünde Kazım Öz'e ait arpa ekili tarlaya acil iniş yaptı. Karşısında bir anda paraşütçüyü gören Öz, neye uğradığını şaşırttı.

        Cep telefonu kamerasına kayıt yaptığı o anlarda paraşütçüye, "Oğlum, niye ekinin içine iniyorsun?" diye dert yandı. "Sorry" yani üzgünüm diyen gence, sosyal medyada paylaşım rekoru kıran şu sözlerle yakındı: Sorry, Sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya? Zaten yağmurdan eser yok, bir de gelip ekinin içine iniyorsun ya. Bu tarla, ekin benim. Kusura bakma diyorsun, ne kusura bakma, çiğnedin!

            İYİLİK HAREKEDİ
            Mardin Derik'te yaşayan Hasan Kızıl, yaptığı protezlerle yüzlerce hayvanın yürümesini sağladı. 'Hayat tamircisi' olarak tanındı. Son olarak trafik kazası sonrası 3 yıldır ön ayağı tutmayan Mısır'ın yaralarını sardı. Tasarladığı protezle talihsiz kedi yeniden adım attı.

            DARMADAĞIN!
            Antalya'ya             tatile gelen Ukraynalı Yana Kryvosheia (42), Geyiksivrisi Dağı'nın zirvesine çıktı. Annesine telefon eden ve "Burada manzara çok güzel" diyen genç dağcıdan, daha sonra haber alınmadı. Kurtarma çalışmalarının 16. gününde Kryvosheia'nın cansız bedenine ulaşıldı. Genç kadının sarp kayalıklardan düşerek öldüğü sanılıyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Meral Akşener'e ofansif eleştiri: Siz Dark izlerken...
            Haberler Güncel Türkiye nefesini tuttu, leylek Klippi'yi takip etmeye başladı (Güncel haberler)