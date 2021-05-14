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    • 14.05.2021 11:49
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    , taksitlendirilir mi 2021? Maske takmama cezası sorgulama ekranı!

    ? Sorusu arama motorlarında merak edilip araştırıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belli başlı zorunlu koronavirüs tedbirleri alınıyor. Bunlardan biri de maske takmama cezası. Alınan karar gereğince 81 ilde sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirilmişti. Maske takma zorunluluğu nedeniyle vatandaşların sokağa çıkarken maskelerini kullanması gerekiyor. Peki, ? Maske takmama cezası nasıl ödenir? ? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Maske takmama cezası nasıl ödenir, taksitlendirilir mi 2021?

    Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belli başlı zorunlu koronavirüs tedbirleri alınıyor. Bunlardan biri de maske takmama cezası. Alınan karar gereğince 81 ilde sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirilmişti. Maske takma zorunluluğu nedeniyle vatandaşların sokağa çıkarken maskelerini kullanması gerekiyor. Peki, maske cezası ne kadar? Maske takmama cezası nasıl ödenir? 2021 Maske cezası taksitlendirilir mi? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    MASKE CEZASI TAKSİTLENDİRİLİR Mİ

    Maske kuralına uyulmaması halinde kişilere 900 TL para cezası uygulanır. Bu cezayı taksitli şekilde ödemek için yaptırımı uygulayan kuruma başvuru yapılması gerekir.

    MASKE TAKMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

    Kolluk birimleri tarafından düzenlenen idari para cezaları Malmüdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili Vergi Dairelerine ödenebilmektedir. Şayet idari para cezası Belediye tarafından düzenlemiş ise belediye birimlerine ödenmesi gerekmektedir.

    Ödeme safhasına gelen ceza tutarı Vergi Dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenerek kayıtlara işlenmişse interaktif vergi dairesinde (https://ivd.gib.gov.tr) borç bilgileri arasında gözükmekte olup, banka kartı veya kredi kartı ile ödenebilmektedir.

        İnteraktif vergi dairesinde borç bilgileri ekranında ceza bedeli gözükmüyorsa, ceza tutarının tahakkuk ettirilmesi için Vergi Dairesine bizzat başvurulması veya interaktif vergi dairesi aracılığıyla elektronik ortamda dilekçe gönderilmesi gerekmektedir.

        Ayrıca, 442 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliğine göre cezanın taksitlendirilmesi veya indirimli olarak ödenmesi kanun yoluna başvuru hakkını yani, dava açma hakkını engellememektedir.
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        Haberler Güncel Maske takmama cezası nasıl ödenir, taksitlendirilir mi 2021? Maske takmama cezası sorgulama ekranı!