Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belli başlı zorunlu koronavirüs tedbirleri alınıyor. Bunlardan biri de maske takmama cezası. Alınan karar gereğince 81 ilde sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirilmişti. Maske takma zorunluluğu nedeniyle vatandaşların sokağa çıkarken maskelerini kullanması gerekiyor. Peki, maske cezası ne kadar? Maske takmama cezası nasıl ödenir? 2021 Maske cezası taksitlendirilir mi? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
MASKE CEZASI TAKSİTLENDİRİLİR Mİ
Maske kuralına uyulmaması halinde kişilere 900 TL para cezası uygulanır. Bu cezayı taksitli şekilde ödemek için yaptırımı uygulayan kuruma başvuru yapılması gerekir.
MASKE TAKMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?
Kolluk birimleri tarafından düzenlenen idari para cezaları Malmüdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili Vergi Dairelerine ödenebilmektedir. Şayet idari para cezası Belediye tarafından düzenlemiş ise belediye birimlerine ödenmesi gerekmektedir.
Ödeme safhasına gelen ceza tutarı Vergi Dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenerek kayıtlara işlenmişse interaktif vergi dairesinde (https://ivd.gib.gov.tr) borç bilgileri arasında gözükmekte olup, banka kartı veya kredi kartı ile ödenebilmektedir.