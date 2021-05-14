Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belli başlı zorunlu koronavirüs tedbirleri alınıyor. Bunlardan biri de maske takmama cezası. Alınan karar gereğince 81 ilde sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu getirilmişti. Maske takma zorunluluğu nedeniyle vatandaşların sokağa çıkarken maskelerini kullanması gerekiyor. Peki, maske cezası ne kadar? Maske takmama cezası nasıl ödenir? 2021 Maske cezası taksitlendirilir mi? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!