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    Al gülüm ver gülüm Didim!

    Aydın Didim Belediyesi, önce temizlik firmasından hibe edilen 3 aracı aldı. Ardından aynı şirketten 438 bin liraya sürücüsüz çöp kamyonu kiraladı. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

    Al gülüm ver gülüm Didim!
    Aydın Didim Belediyesi, Altaş temizlik firmasına 2016'da 11 milyon 447 bin liraya, 2017'de de ise 2.5 yıllığına 36 milyon 797 bin liraya çöpleri toplama işini verdi. 2019 ekim ayında Belediye Başkanı Deniz Atabay başkanlığında yapılan toplantıda ise Altaş'ın belediyeye 3 araç hibe etmesi, oy çokluğuyla kabul edildi. Ancak araçların hibe edilmesinden 8 ay sonra aynı Altaş firmasından 'Katı atıkların toplanması" için 100 günlüğüne 483 bin lira bedelle sürücüsüz çöp kamyonu kiralandı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Belediye al gülüm ver gülüm yapıyor" dedi.


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