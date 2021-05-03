Al gülüm ver gülüm Didim!

Didim Belediyesi, Altaş temizlik firmasına 2016'da 11 milyon 447 bin liraya, 2017'de de ise 2.5 yıllığına 36 milyon 797 bin liraya çöpleri toplama işini verdi. 2019 ekim ayında Belediye Başkanıbaşkanlığında yapılan toplantıda ise Altaş'ın belediyeye 3 araç hibe etmesi, oy çokluğuyla kabul edildi. Ancak araçların hibe edilmesinden 8 ay sonra aynı Altaş firmasından 'Katı atıkların toplanması" için 100 günlüğüne 483 bin lira bedelle sürücüsüz çöp kamyonu kiralandı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN