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    CHP'li Belediye Başkanı bay, işlettiği otel ve barın 70 bin liralık su borcunu sildirdi

    ’de eski bir belediye çalışanı, suç duyurusunda bulunarak Başkan bay’ın bar ve otel işletmelerine ait 70 bin liralık su faturalarını ödeme yapmadan sistemden sildirdiğini iddia etti.

    Borcumu sil Didim!

    'de eski bir belediye çalışanı, suç duyurusunda bulunarak Başkan bay'ın bar ve otel işletmelerine ait 70 bin liralık su faturalarını ödeme yapmadan sistemden sildirdiğini iddia etti.

    'nın başlattığı soruşturmada sonrası bilirkişi incelemesine bilgisayar hard disklerinde, Başkan Atabay'ın su borçlarının silindiği bilirkişi raporu ile tescillendi.

    Ancak Atabay, rapora itiraz etti. İkinci kez atanan bilirkişi raporunda, "11 Nisan 2014 tarihinde yapılan incelemede, 5523 ve 21991 nolu abonelere ait borçlarda bir azalma olmuş ancak buna karşılık bir tahsilat kaydına erişilememiştir" denildi.

    Bu aboneliklerin, Atabay'ın sahibi olduğu apart otele ait olduğu kaydedildi.

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