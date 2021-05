CHP'li İBB’nin sorumluluğundaki 978 at kayıp: Sonuna kadar takipçisi olacağız

Farklı il müdürlüklerinden toplamda 1.341 adet at talebi geldi. İlk etapta 102 at; binicilik kulüpleri, üniversiteler başta olmak üzere Yozgat, Bilecik, Kayseri, Nevşehir gibi illere gönderildi. Geriye kalan atların da benzer şekilde sevkiyatının yapılması için çalışmalar devam ederken İBB yönetimi, ne olduysa bir anda karar değiştirip işlemleri durdurdu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü devre dışı bırakıp 'Artık biz bu atları sizin üzerinizden değil, kendi sorumluluğumuzda, belirlediğimiz yerlere göndereceğiz' dedi. Söz konusu atlar da İBB uhdesinde olduğu için İl Müdürlüğü sadece Ruam hastalığı var mı diye muayene eder, hastalık yoksa izin verir, müdahale yetkisi yoktur." diye konuştu.

ALTUNAY: "İBB SORUMLULUĞUNDA GÖNDERİLEN 978 AT NEREDE?"

İBB sorumluluğunda gönderilen atlarla ilgili hiçbir resmi kayıt bulunmadığına dikkat çeken Altunay, "Halihazırda İBB'nin adalardaki ahırlarında 120 at var. 102 at da farklı illere gönderilmişti. Geriye kalan 978 atın ise nerede olduğu meçhul. Sadece Hatay Dörtyol'a gönderilen 100 at konuşuluyor. İBB'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp. Müdürlüklerimizin sorumluluğunda gönderilen atların nerede olduğu ve sağlık durumlarının nasıl olduğu belli. Ancak İBB tarafından farklı yerlere sevk edilen 978 atın nerede olduğu ve sağlık durumlarının nasıl olduğu belli değil." ifadelerini kullandı.