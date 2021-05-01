CHP'li İBB’nin sorumluluğundaki 978 at kayıp: Sonuna kadar takipçisi olacağız

İBB tarafından satın alınan fayton atlarının kayıp olduğu ortaya çıktı. Atların para karşılığı satıldığı, bazılarının telef edildiği yönündeki iddiaların kamu vicdanı adına cevaplandırılması gerektiğini vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İBB'nin satın aldığı atların İBB Meclisi'nin de onayıyla 1.200 at satın alınmıştı. Bu atların 978 tanesi İBB sorumluluğunda farklı illere gönderildi. Ancak bu atların kimler tarafından, nereye, ne amaçla gönderildiği, atların akıbetinin ne olduğu belli değil. Sadece Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen 100 at konuşuluyor. İBB'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp. Biz bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.
Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. Söz konusu atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimine yetki verilmişti. Ancak İBB yönetiminin sorumluluğunda farklı yerlere gönderilen yüzlerce atın sırra kadem bastığı, konuyla ilgili yöneltilen sorulara ise yönetimin cevap vermekten kaçındığı ortaya çıktı.
ALTUNAY: "ANİ KARARLA RESMİ KURUMLAR DEVRE DIŞI BIRAKILDI"
Konuya ilişkin AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, basın açıklaması yaptı. Atların akıbetiyle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Altunay, "İBB tarafından 1.200 at satın alındı. Ardından İBB, bu atların uygun yaşam koşullarının sağlanabileceği yerlerde değerlendirilmesi için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü. Bunun üzerine müdürlük tarafından 81 il müdürlüklerine resmi yazı yazıldı.