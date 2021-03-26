CHP'li İBB'nin Adalar’da 100’e yakın atı ahıra hapsetmesi hayvanseverleri ayağa kaldırdı

"ÇOK KÜÇÜK BİR PADOK ALANLARI VAR. HAPİSHANELERİN HAVALANDIRMASINA BENZİYOR"

Duruma tepki gösteren Adaların Atları Platformu üyesi Zeynep Alpar, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef satın aldığı atların neredeyse hepsini Büyükada İSPARK ahırında tutuyor. 4 bin liraya satın alıp ücretsiz olarak Türkiye'nin 17 iline gönderdiler. Gönderdikleri yerlerin hepsi iyi yerler değil çok sayıda at gönderildi ve bunların denetimi yapılmıyor.