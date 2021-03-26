CHP'li İBB'nin Adalar’da 100’e yakın atı ahıra hapsetmesi hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) satın aldığı atların bir kısmını Büyükada İSPARK ahırına hapis etti. Atların tutulduğu ahır havadan görüntülendi. Atların ahırda tutulması hayvanseverler tarafından tepki çekti. Duruma tepki gösteren Adaların Atları Platformu üyesi Zeynep Alpar "Adalar'da İSPARK'ta Büyükada ahırında tutulan atların atlı zabıta olarak kullanılan 10 tanesi dışında, hiçbiri o ahır alanından dışarıya çıkmadı. Bir yılı aşkın süredir. Çok küçük bir padok alanları var. Hapishanelerin havalandırmasına benziyor. Oraya bile her gün çıkarılmıyorlar. Ve çok uzun sürelerle zincirlere bağlı olarak tutuldukları için maalesef" dedi.
26.03.2021 10:43
- Son Güncelleme: 26.03.2021 10:43
"ÇOK KÜÇÜK BİR PADOK ALANLARI VAR. HAPİSHANELERİN HAVALANDIRMASINA BENZİYOR"
Duruma tepki gösteren Adaların Atları Platformu üyesi Zeynep Alpar, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef satın aldığı atların neredeyse hepsini Büyükada İSPARK ahırında tutuyor. 4 bin liraya satın alıp ücretsiz olarak Türkiye'nin 17 iline gönderdiler. Gönderdikleri yerlerin hepsi iyi yerler değil çok sayıda at gönderildi ve bunların denetimi yapılmıyor.