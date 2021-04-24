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    Başkan Erdoğan Başkanı ile görüştü

    Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü. ’nde görüşme kararı alan iki lider, iş birliğinin genişletilmesinde de mutabık kaldı.

    NATO’da görüşelim
    Başkan Erdoğan, dün akşam Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı.


    Erdoğan, 'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin 'de PKKPYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk- Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti. İki lider, haziran ayında düzenlenecek sırasında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.

    ÇAVUŞOĞLU BLINKEN'LA KONUŞTU
    Dışışleri Bakanı , Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesindeki hususların takibi amacıyla mevkidaşı Blinken'la telefonda konuştu.




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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü