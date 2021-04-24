Başkan Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı.
Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKKPYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk- Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti. İki lider, haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi sırasında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.
ÇAVUŞOĞLU BLINKEN'LA KONUŞTU
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesindeki hususların takibi amacıyla mevkidaşı Blinken'la telefonda konuştu.
Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKKPYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk- Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti. İki lider, haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi sırasında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.
ÇAVUŞOĞLU BLINKEN'LA KONUŞTU
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesindeki hususların takibi amacıyla mevkidaşı Blinken'la telefonda konuştu.