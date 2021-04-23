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    • Güncel
    • 23.04.2021 09:40
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    • 23.04.2021 09:40
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 3 ile sağanak uyarısı! 23 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren ile 'nin güney, 'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il 23 Nisan hava durumu raporu.

    AA
    Meteorolojiden 3 ile sağanak uyarısı!

    Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

    Bölgede, parçalı bulutlu, gece saatlerinde ise çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne ve Tekirdağ'ın güneyinde geceden itibaren sağanak bekleniyor.

    Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 20°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 20°C
    Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 24°C
    Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 22°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 22°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 24°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 22°C
        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 23°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 21°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KONYA °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ
        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 21°C
        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 24°C
        Parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 19°C
        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 24°C
        Az bulutlu ve açık

        ARTVİN °C, 18°C
        Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 18°C
        Az bulutlu ve açık

        TRABZON °C, 15°C
        Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 20°C
        Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

        IĞDIR °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 19°C
        Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

        VAN °C, 19°C
        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 3 ile sağanak uyarısı! 23 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?