HAVA DURUMU | Meteorolojiden 3 ile sağanak uyarısı! 23 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, parçalı bulutlu, gece saatlerinde ise çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne ve Tekirdağ'ın güneyinde geceden itibaren sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı