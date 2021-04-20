Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin değişip değişmeyeceği son günlerin merak edilen konularından birisi olarak gündemde yer alıyor. Konu hakkında bu hafta AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal açıklama yapmıştı. Ünal açıklamasında, "2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Derya Yanık kimdir? Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli?

DERYA YANIK KİMDİR?

Avukat Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

İşte hayatı;