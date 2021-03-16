



"HDP-PKK BİRLİKTELİĞİNİ RAKAMLAR ONAYLIYOR"

Araştırma, HDP ile PKK arasındaki ilişki konusunda da önemli ipuçları verdi. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 70.2'si "HDP PKK'nın siyasi uzantısıdır" diyor. Bu oran Eylül 2019 tarihinde hazırlanan bir başka Sosyometre araştırmasında yüzde 69 olarak şekillenmişti. Öte yandan Eylül 2019'da "HDP ile PKK aynıdır" diyen katılımcıların oranı yüzde 17.2 olurken, Şubat 2021 araştırmasına göre bu oran yüzde 17.3 oldu. Eylül 2019 araştırmasında "HDP bazı konularda PKK'nın baskısına maruz kalmaktadır" diyenlerin oranı yüzde 13.8 olurken, Şubat 2021 araştırmasında bu çıkarımı destekleyen katılımcıların oranı yüzde 12.5'e düştü.

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