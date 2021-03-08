2020-2021 Eğitim yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin öğrenim hayatı yakından takip ediliyor. AÖF öğrencileri eksiklerini tamamlamak için zaman zaman arayışa koyuluyor. Bahar Dönemi için sınav hazırlıklarına başlayan öğrenciler, AÖF sınav tarihleri aramasında bulunuyor. AÖF sınav takvimi belli olduktan sonra gündemden düşmeyen AÖF sınav tarihlerini haberimize ekledik. Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabından öğrencileri yakından ilgilendiren sınav açıklaması yaptı. Peki AÖF sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte o açıklama...
AÖF SINAV TARİHLERİ 2021
AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.