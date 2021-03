ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Anadolu Üniversitesi son yaptığı değişiklikle ders geçme notunu 30'dan 35'e yükseltti. Online olarak yapılan ara sınavların dönem sonu not ortalamasına etkisi yüzde 25 olurken final sınavlarının not ortalaması ise yüzde 75 olarak belirlendi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinde harflerin not olarak karşılıkları belirlendi. İşte AÖF bahar dönemi öncesi notların harf olarak karşılığı;

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz