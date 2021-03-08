AÖF SINAVLARI DEĞİŞTİ Mİ, ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖF Güz Dönemi sınavlarını koronavirüs salgınından dolayı online olarak tamamladı.

Anadolu Üniversitesi tarafından sınavlarla ilgili yapılan açıklamada "Değerli öğrencimiz, sınav dönemindeki pandemi koşulları dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Henüz bir karar verilmemiştir. Lütfen sadece kurumsal sosyal medya hesapları ve web sitesinden yapılan bilgilendirmeleri dikkate alınız." ifadesi kullanıldı.