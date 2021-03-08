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    • 08.03.2021 11:03
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    AÖF vize sınav tarihleri açıklandı mı? 2021 sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?

    tarihleri açıklandı mı? sınavları ne zaman yapılacak? Soruları öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Koronavirüs salgınından dolayı sınavları online olarak uygulanmıştı. Bahar Dönemi için sınav hazırlıklarına başlayan öğrenciler, AÖF sınav tarihlerini merak ediyor. Öte yandan, sosyal medya hesından öğrencileri yakından ilgilendiren sınav açıklaması yaptı. Peki, İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AÖF Bahar Dönemi sınavları online mı yapılacak?

    2020-2021 Eğitim yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin öğrenim hayatı yakından takip ediliyor. AÖF öğrencileri eksiklerini tamamlamak için zaman zaman arayışa koyuluyor. Bahar Dönemi için sınav hazırlıklarına başlayan öğrenciler, AÖF sınav tarihleri aramasında bulunuyor. AÖF sınav takvimi belli olduktan sonra gündemden düşmeyen AÖF sınav tarihlerini haberimize ekledik. Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabından öğrencileri yakından ilgilendiren sınav açıklaması yaptı. Peki AÖF sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte o açıklama...

    AÖF SINAV TARİHLERİ 2021

    AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.

    AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ



    AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

    AÖF Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

        AÖF SINAVLARI DEĞİŞTİ Mİ, ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

        AÖF Güz Dönemi sınavlarını koronavirüs salgınından dolayı online olarak tamamladı.

        Anadolu Üniversitesi tarafından sınavlarla ilgili yapılan açıklamada "Değerli öğrencimiz, sınav dönemindeki pandemi koşulları dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Henüz bir karar verilmemiştir. Lütfen sadece kurumsal sosyal medya hesapları ve web sitesinden yapılan bilgilendirmeleri dikkate alınız." ifadesi kullanıldı.

        ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

        Anadolu Üniversitesi son yaptığı değişiklikle ders geçme notunu 30'dan 35'e yükseltti. Online olarak yapılan ara sınavların dönem sonu not ortalamasına etkisi yüzde 25 olurken final sınavlarının not ortalaması ise yüzde 75 olarak belirlendi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinde harflerin not olarak karşılıkları belirlendi. İşte AÖF bahar dönemi öncesi notların harf olarak karşılığı;

        84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

        77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

        71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

        66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

        61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

        56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

        50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

        46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

        40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

        33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

        0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.
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        Haberler Güncel Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav tarihleri açıklandı mı? 2021 AÖF Bahar Dönemi sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?
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