Ülkemizde aşı çalışmaları ilk Osmanlı döneminde başladı. 1721'de İngiltere Büyükelçisi'nin eşi Lady Mary Montagu, ülkesine yazdığı bir mektupla İstanbul'da çiçek hastalığına karşı 'aşı denilen bir şey' yapıldığını "Bizde pek yaygın pek acımasız olan çiçek hastalığı, bu memlekette keşfedilen aşılanma sayesinde önemsiz bir şey.
Birçok kocakarılar var ki, sanatları sırf bu ameliyatı yapmak. Büyük bir iğne ile bir damar açıyor, tırmık kadar bile bir ağrı duyulmuyor, iğnesinin ucu alabildiği kadar aşıyı buraya koyuyor.
Sonra yarayı bağlıyor, üzerine bir ceviz kabuğu parçası yapıştırıyor.