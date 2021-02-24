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    • 24.02.2021 14:49
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    ın başlamasıyla birlikte ? Sorusunun yanıtı merak edilerek gündemde araştırılanlar arasında yer aldı. İslam dünyasında ayrı bir yeri bulunan, Müslüman aleminin sabırsızlıkla beklediği hakkında merak edilen bilgileri haberimizde derledik. Nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu üç aylarda ibadetler de büyük önem taşıyor. Recep ayı ibadetlerine ilişkin bilgilerin neler olduğunu haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Recep ayının 13. 14. ve 15. gecesi ne zaman oruç tutulur mu?

    Recep ayının 13. 14. ve 15. gecesi ne zaman oruç tutulur mu? Recep ayının 15. gecesi ibadetleri namazı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Milyonlarca Müslüman alemi İslamiyet'te büyük önemi bulunan Üç Aylar'a erişmenin mutluluğunu yaşıyor.Peki Recep ayının 13. 14. ve 15. gecesi 2021 yılında hangi güne denk geliyor? Bu tarihlerde hangi ibadetlerin yapılması gerekir? İşte tüm bilgiler…

    RECEP AYININ 13. 14. VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

    Nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazlarının kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği recep ayının 13. 14. ve 15. günlerinin 2021'deki tarih bilgisi son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, 2021 recep ayı hakkında merak edilenler...

    Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Ayın konumu dolayısıyla gecelerin daha aydınlık olması dolayısıyla bu ismi almıştır.

    Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 13 Şubat 2021 tarihinde başladı. Dolayısı ile 26 Şubat tarihinde recep ayının 13. günü idrak edilecek.

    Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

    Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

    Allah Resûlü, farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem (Âşûrâ), Şâban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi.

    Ancak o, Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir. Allah Resûlü'nün bir ayı "tamamıyla" oruçla geçirdiğine dair rivayetleri de ayın "çoğu" olarak anlamak daha isabetlidir. Peygamberimiz, ayrıca Şevval ayının altı gününde, kamerî ayların "Eyyâm-ı biyz" denilen on üç, on dört ve on beşinci günlerinde ve Zilhicce ayının dokuz gününde oruç tutardı. Ancak muhtemelen sıkıntıya ve hâlsizliğe sebep olabileceği için Zilhicce'nin dokuzuncu gününde Arafat'ta oruç tutmamıştı.

    BU YIL HÜZÜNLE İHYA EDİLECEK

    Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, dünyayı saran Kovid-19 nedeniyle bu yıl da hüzünle ihya edilecek.

    Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.

    Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 18 Şubat'ta Regaip Kandili idrak edilecek.

    Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 10 Mart'ta ve ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili'nin 27 Mart'ta idrak edilmesinin ardından, on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 13 Nisan'da başlayacak.

    Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 8 Mayıs'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

        ÜÇ AYLARDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

        Selman-ı Farisi sorar:

        -Ey Allah'ın Resulü! O namazı ne şekilde, ne zaman kılayım?

        Efendimiz (sav) :

        -'Ey selman! Ayın evvelinde on rekat kılarsın. ALLAH (cc) rızası için niyet edilir. İki rekatta bir selam verilir. Bir Fatiha, Üç İhlas ve Kafirun duaları okunur. Namaz tamamlandıktan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur:

        'La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ALLAHümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced'

        Sonra iki elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında da on rekat daha kılarsın (yukarıdaki tarifteki gibi). Bu kez namazdan sonra şu duayı okursun;

        'La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda'

        Ayın sonunda da on rekat kılarsın. Namazdan sonra şu duayı edersin;

        'La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallALLAHü ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim'

        Bu duadan sonra istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yaparak bitirirsiniz.

        3 AYLARDA NASIL İBADET EDİLİR?

        Üç mübarek ay olan Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif bulunduran Üç Aylar'da ayrıca Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi İslam dinince önemli kabul edilen gün ve geceler bulunuyor.

        Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren Üç Aylar'ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

        Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.
        Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu zaman dilimlerini sebep kılmıştır.

        ÜÇ AYLAR OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

        Peygamber Efendimiz, 'Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.

            Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

            ÜÇ AYLAR TESBİHİ NASIL ÇEKİLİR?

            Recep ayı başlangıcıyla beraber Üç Aylar tesbihi çekiliş şekli ve okunacak tespih duaları şu şekilde;

            RECEB AYI

            10 GÜN 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
            10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
            10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

            ŞABAN AYI

            10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü
            10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü
            10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

            RAMAZAN AYI

            10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin
            10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb
            10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab
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            Haberler Güncel Recep ayının 13. 14. ve 15. gecesi ne zaman oruç tutulur mu? Recep ayının 15. gecesi ibadetleri namazı…