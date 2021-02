Terme’nin çehresi değişecek

bırakılan hizmet yılını değerlendiren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç , "Hemşehrilerimizin gönlünü kazanarak hayalini kurduğumuz Terme'yi inşa edeceğiz" dedi.Geçen 2 yılı toparlanma süreci olarak değerlendiren Başkan Kılıç, "2019 ve 2020 yılı toparlanma sürecimizdi. 2021 yılı hizmet yılı olacak. İlçemizi ortak akılla hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. İlçemizin çıkarları doğrultusunda yeni projelerimiz bir bir hayata geçecek. Samsun Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde ilçemize değer katacak projelere imza atacağız. 2020 yılında dünya olarak büyük bir pandemi ile mücadele ettik. Ancak Allah'ın izniyle bu süreci geride bırakacağız. Bunun yanında biz ilçe olarak 2019 yılında iki büyük sel felaketini geride bıraktık ve yaralarını sardık. Bu süreçleri başarı ile yönettik. Bundan sonraki süreçte ilçemize katkı sağlayacak hizmetlere imza atacağız" dedi. Coronavirüs (Covid-19) pandemisi süresince kurulan Vefa destek ekiplerinin, zabıta ve Temizlik İşleri'ne bağlı ekiplerin yanı sıra tüm belediye personellerinin mesai gözetmeksizin halk sağlığı için sahada olduğunu ve bu süreci kendisinin de yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Kılıç, "Maske mesafe ve hijyen sloganıyla devam ettiğimiz çalışmalarımızda belediyemizin tüm imkanları ile ilk günden itibaren sahadayız. 11 Mart'ta ilk Coronavirüs vakasının ülkemizde görülmesinin ardından ilk hijyen ekibini kuran belediyeler arasındaydık. Yine karantinaların ve kısıtlamaların başladığı ilk günden itibaren evlerinde karantinaya alınan binlerce ailemize gıda kolisi ulaştırdık. Yine pandemi sürecinde kısıtlamalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına ulaşmakta zorluk çeken hemşehrilerimize hasta nakil hizmeti sunuyoruz. Caddelerimiz, sokaklarımız, camilerimiz, okullarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve halkımızın yoğun olarak kullandığı bütün alanlar periyodik olarak ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilmeye devam ediyor." diye konuştu.Tarımsal makine üretiminde ilçenin bir marka olduğuna dikkat çeken Kılıç, "İlçemizde makine sanayi adına ciddi bir potansiyel var. Sektör yaklaşık 1,5 milyon dolarlık bir ihracat payına ve yıllık 100 milyon liranın üzerinde bir ciroya sahip. Makine üreticilerimizle birlikte hareket ederek hem üretimlerini arttırmak hem de pazarlama noktasında yol haritası çizmeyi planlıyoruz. Sektöre ' Made in Terme ' damgasını vurmasını istiyoruz" dedi.bir sosyal belediyecilik sergilediklerine dikkat çeken Başkan Kılıç, "Göreve geldiğimizden bu yana zaten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olarak sosyal belediyecilik görevimizi icra ediyoruz. Gönüller inşa etmekten ve dua almaktan daha güzel bir duygu olamaz. Terme Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin her zaman yanındayız. Bundan sonra da sosyal belediyeciliği, hizmet belediyeciliği bir arada yürütmeye çalışacağız. Öncelik yaşadığımız bu salgınla mücadele etmek ve bu riski geride bırakmak. Bunu aştıktan sonra ilçemizde daha çok sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçirmeye odaklanacağız" dedi. Yeni projeleri müjdeleyen Başkan Kılıç, "İlçemizin çehresini değiştirecek projeleri tek tek hayata geçirmek için planlamamızı tamamlandık. Bundan sonraki süreçte icraata geçiyoruz. İlk olarak ilçemizin kanayan yarası haline gelen sel sorununa neşter vuracak, Terme Çayı ıslah projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Samsun Büyükşehir Belediyemizle birlikte istimlak çalışmalarına başladık. Yine Trafik sorunumuzu çözecek ve ilçemizin çehresinin değişmesini sağlayacak yeni bulvar yolu projemizin ilk kazmasını geçtiğimiz günlerde vurduk. İlçemizin otopark sorununu çözecek otopark projemiz önümüzdeki aylarda başlayacak. Yine ilçemizin önünü açacak bir proje olarak gördüğümüz Meydan projesi ile hükümet konağımızı ve belediye hizmet binamızı yeni oluşturacağımız kamu kampüsü alanına taşıyacağız. Jandarma hizmet binamız ise yine meydandan kaldırılacak. Mevcut meydan açıldıktan sonra Termemiz geniş ve ferah bir meydana kavuşacak." diye konuştu. Terme'nin sanayi, tarım ve turizm potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, "İlçemize en yakın zamanda bir OSB kazandırarak, potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz. Sakarlı meramızdaki bin 200 dönümlük arazi için Tarım ve Orman Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Terme ve Ünye'nin birlikte kullanabileceği bu bölge 2 havaalanına yakınlığı ve 2 limana olan yakınlığı ile güçlü bir lojistik alana sahip tam bir sanayi üssü olabilir. İlçemizin zaten makine sanayi ile ilgili güçlü bir geçmişi var. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, Milletvekillerimiz Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in destekleriyle el birliği ile bu projeyi hayata geçirelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.Pirinci ve pidesiyle de öne çıkan Terme'nin bu alanlarda da markalaşması adına çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Kılıç, "Pirincimizin adı bırakın Karadeniz'i ülke sınırlarını bile aşmış durumda. Ancak bir markaya sahip değiliz. Pirincimizi herkesin bildiği bir marka olarak lanse etmek için sivil toplum kuruluşlarımız ve müteşebbislerimizle birlikte yürüteceğimiz çalışma ile bu lezzetimizi aranan bir marka haline getireceğiz. Bir de Samsun'un tüm ilçelerinin iddialı olduğu bir lezzet olarak pidemiz var. Fakat Terme pide lezzetiyle diğer tüm ilçelerin önüne geçebilecek bir artıya sahip. Hamuru, içi ve doyuruculuğu ile Terme Pidesi zaten başlı başına bir marka. Belediye olarak amacımız bu markamızın değerini daha çok artırmak. Samsun-Ordu Karayolu üzerinde bulunan ilçemizi bir lezzet durağı haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.Ülkenin minibüs piyasasına Termeli galericilerin yön verdiğine dikkati çeken Başkan Kılıç, "İlçemiz yoğun olarak minibüs satışının gerçekleştiği bir ilçe. Her anlamıyla ülkenin minibüs piyasasına yön veren 100'ün üzerinde galericimiz var. Termeli galericilerimiz minibüsle ilgili her modeli değerlendirerek eski modeli dahil piyasaya sürüyor. Biz de ilçemize katma değer katan bu sektörün temsilcilerini bir araya getirerek daha rahat yüksek standartlara sahip olmaları için galericiler sitesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.