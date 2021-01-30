Fiziksel mükemmelliği ölçmek için geliştirilen altın oran ile bu kez dünyanın en güzel ayakları seçildi. Ayak sağlığı uzmanları, en yüksek altın oran derecesine Meghan Markle'ın sahip olduğunu açıkladı.

Eşi Prens Harry ile birlikte ABD'de yeni bir yaşam kuran Markle, yüzde 95 oranıyla ilk sırayı aldı. 39 yaşındaki Markle'ın güzel ve asil ayaklara sahip olduğunun açıkça görüldüğü belirtildi. Listenin ikinci sırasındaki güzel ise sinema dünyasından çıktı.

Harry Potter filmlerindeki Hermione Granger rolü ile tanınan Fransa doğumlu İngiliz aktrist Emma Watson, yüzde 91 ile en yüksek ikinci altın oran derecesine sahip ünlü oldu. Magazin dünyasının ünlü ismi Kim Kardashian ise yüzde 89'luk oran ile dünyanın en güzel ayağına sahip üçüncü ünlüsü seçildi.