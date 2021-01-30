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    Altın oran ile dünyanın en güzel ayaklarına sahip ünlüler seçildi: , , ...

    Altın oran ile dünyanın en güzel ayaklarına sahip ünlüler seçildi. İlk sırayı aldı. ve da takip etti. Meghan Markle'ın ayağındaki çıkık kemiği, evlendikten hemen sonra ameliyatla aldırmış olması tartışma yarattı. Markle için 'Estetikli güzel!' yorumları yapıldı.

    Güzellik ayakta

    Fiziksel mükemmelliği ölçmek için geliştirilen altın oran ile bu kez dünyanın en güzel ayakları seçildi. Ayak sağlığı uzmanları, en yüksek altın oran derecesine Meghan Markle'ın sahip olduğunu açıkladı.

    Eşi ile birlikte 'de yeni bir yaşam kuran Markle, yüzde 95 oranıyla ilk sırayı aldı. 39 yaşındaki Markle'ın güzel ve asil ayaklara sahip olduğunun açıkça görüldüğü belirtildi. Listenin ikinci sırasındaki güzel ise sinema dünyasından çıktı.

    filmlerindeki rolü ile tanınan doğumlu İngiliz aktrist Emma Watson, yüzde 91 ile en yüksek ikinci altın oran derecesine sahip ünlü oldu. Magazin dünyasının ünlü ismi Kim Kardashian ise yüzde 89'luk oran ile dünyanın en güzel ayağına sahip üçüncü ünlüsü seçildi.

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    Haberler Güncel Altın oran ile dünyanın en güzel ayaklarına sahip ünlüler seçildi: Meghan Markle, Kim Kardashian, Emma Watson...