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    • 25.01.2021 18:16
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    açıklanıyor! çekiliş sonucu sorgulama nasıl yapılır?

    için heyecan giderek artıyor. Bugün şanslı numaraların talihlisi olmak isteyen on binlerce kişi bayilere giderek kuponlarını yatırdı. Akşam saatleriyle birlikte sonuçlar hakkında araştırmalar arttı. Çekilişler önceden haftada bir gün yapılıyordu. Ancak son olarak alınan karara göre artık haftada iki gün; yani pazartesi ve cuma günleri saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. Peki, 25 Ocak na göre kazanan sayılar hangileri? İşte şans oyununa dair merak edilenler...

    25 Ocak On Numara sonuçları açıklanıyor!

    25 Ocak On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyenler akşam saatleriyle sorgulatmalara başladı. Talihliler kuponlarına kaç lira ikramiye isabet ettiğini merak ediyor. Akşam saatlerinin gelmesinin ardından sorgulatmalar artışa geçti. Yaz aylarından itibaren pazartesi ve cuma günleri çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da kazanan talihli numaralar noter ve Milli Piyango temsilcisinin katılımıyla duyuruluyor. İşte 25 Ocak On Numara sonuçlarına dair derlediğimiz bilgiler...

    25 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

    Şanslı rakamların belirlenmesi için çekilişler saat 20.00'de yapılıyor. 25 Ocak On Numara sonuçları saat 20.10 itibariyle haberimizde olacaktır.

    İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;

    ON NUMARA HAKKINDA

    Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    SEN SEÇ

    Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

    Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

            Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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            Haberler Güncel 25 Ocak On Numara sonuçları açıklanıyor! On Numara çekiliş sonucu sorgulama nasıl yapılır?