25 Ocak On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyenler akşam saatleriyle sorgulatmalara başladı. Talihliler kuponlarına kaç lira ikramiye isabet ettiğini merak ediyor. Akşam saatlerinin gelmesinin ardından sorgulatmalar artışa geçti. Yaz aylarından itibaren pazartesi ve cuma günleri çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da kazanan talihli numaralar noter ve Milli Piyango temsilcisinin katılımıyla duyuruluyor. İşte 25 Ocak On Numara sonuçlarına dair derlediğimiz bilgiler...

25 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

Şanslı rakamların belirlenmesi için çekilişler saat 20.00'de yapılıyor. 25 Ocak On Numara sonuçları saat 20.10 itibariyle haberimizde olacaktır.

İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;