25 Ocak On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyenler akşam saatleriyle sorgulatmalara başladı. Talihliler kuponlarına kaç lira ikramiye isabet ettiğini merak ediyor. Akşam saatlerinin gelmesinin ardından sorgulatmalar artışa geçti. Yaz aylarından itibaren pazartesi ve cuma günleri çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da kazanan talihli numaralar noter ve Milli Piyango temsilcisinin katılımıyla duyuruluyor. İşte 25 Ocak On Numara sonuçlarına dair derlediğimiz bilgiler...
25 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI
Şanslı rakamların belirlenmesi için çekilişler saat 20.00'de yapılıyor. 25 Ocak On Numara sonuçları saat 20.10 itibariyle haberimizde olacaktır.
İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;
ON NUMARA HAKKINDA
Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.