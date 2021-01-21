Bulancak’ta yeni ışıklar yakar

Giresun'un güzide ilçesi Bulancak, Belediye Başkanı Recep Yakar'ın vizyon projeleri sayesinde baştan yaratılıyor. Yeni Vizyon Projeleri ve 2022 Hedefleri'ni sıralayan Başkanı Yakar, "Bulancak genelinde göreve başladığımız 2014 yılından bu yana altyapı anlamında büyük bir dönüşüm sağladık. Yeni dönemde ise şehrin üst yapısına ve sosyal alanlarına dokunuyoruz. Birçoğu hayata geçen ve devam eden mega projelerle adeta yeni bir Bulancak için çalışıyoruz" dedi. Yakar, "Türkiye'nin ilk belediye şirketlerinden Bulancak Beton A.Ş'yi kurarak, bizden önce atıl kalan şantiyemizi aktif hale getirdik. Başta hazır beton olmak üzere tüm ihtiyaçlarımızı kendimiz üreterek büyük tasarruf sağladık. Üretimlerimizi çevre il ve ilçelere satarak gelir elde ettik.

ÇÖP SORUNU TARİH OLDU

Yerel yönetimlerin en büyük sorunlarından bir olan katı atık/çöp sorunu da çözdüklerini belirten Yakar, "İlçemizde çöpler artık ayrıştırma ve sıkıştırma tesisimizde ayrıştırılıp sıkıştırılıyor. Üyesi olduğumuz Katı Atık Birliği Toplama alanına (Çavuşlu) nakledilerek ilçeden tamamen uzaklaştırılıyor. Bu sayede ilçemiz tertemiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

IŞIL IŞIL BİR ŞEHİR

Şehrimizin ana arterleri olan 15 Temmuz ve Millet Caddeleri ile İç Sahil Yolu'nu yeniden ele aldıklarını belirten Yakar, "Modern aydınlatma elemanlarıyla oluşturulan Işık Koridorları'yla Bulancak'ı aydınlattık. Aynı zamanda bu caddelerimizde asfalt ve baskı beton yol ve kaldırım yenilemeleri yaparak modern bir görünüme kavuşturduk" dedi.

ALT YAPIYI YENİLEDİK

Bulancak'ın su ihtiyacı için de kolları sıvayan Başkan Yakar, "AB destekli projeyle tüm şehrin içme Suyu şebekeleri yenilenmiş, yeni kuyular ve depolar yapılmıştır. Atıksu / kanalizasyon şebekeleri yenilenmiş ve Giresun'un ilk ve halen tek olan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini devreye aldık. Bulancak'ın tüm atık suları yüzde yüze yakın oranda arıtılarak temiz su olarak deşarjı yapılmaktadır. Bulancak'ın dereleri ve denizleri temiz ve güvenli hale gelmiştir. Yağmur suyu şebekeleri yenilenerek ve ilaveler yapılarak, her yağmur sonrası sel ve su baskınlarına maruz kalan Bulancak görüntüleri tarih olmuştur. Şehrimizin yeni gelişim alanı olan batı mahallelerimizde de alt yapıya önem vererek tamamladık" diye konuştu.

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ VE 12 JENERATÖR

Başkan Yakar, "Daha kaliteli, temiz ve kesintisiz içme suyu için Arıtma Tesisi Projemizi hayata geçiriyoruz. Projesi tamamlanan ve ihale aşamasına gelen tesis, Mayıs-Haziran 2021'de kullanıma alınacak. Proje 15 milyon liraya mal olacak. Yine uzun süreli elektrik kesintilerinde su kesintisi yaşanmaması için ilçemize su sağlayan kuyu ve pompalara 12 adet jeneratör alımı ve bağlantısı tamamlandı ve devreye alındı. Jeneratörlerin maliyeti 700 bin lira olarak gerçekleşti.

YENİ BULANCAK'A 110 MİLYON LİRA!

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, "Belediyemiz imkanları ve ilgili bakanlıklarımızın destekleriyle ilçemizde birçok projeye start vererek adeta yeni bir Bulancak inşa ediyoruz. Maliyetleri açısından Bulancak ölçeğinde mega projeler olarak nitelendirebileceğimiz ve yaklaşık maliyetleri 110 milyon lirayı bulan tüm projelerimiz 2021 yılı içinde bitmiş ve Bulancaklılar'ın hizmetine sunulmuş olacak. Şimdiden ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun. Bu projelerin hayata geçmesinde destek ve kaynakları seferber eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın bakanlarımıza, destekleri ve takipleriyle her zaman yanımızda olan ilimiz milletvekillerine ve teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DÖRT DÖRTLÜK DÖNÜŞÜM

OTOPARKLAR; İlçemizin kronik sorunlarından trafik yoğunluğu ve park sorununa çare bulmak için Kapalı Pazar Yeri başta olmak üzere, sahilde iki yol arasında yer altı otoparkları tesis ederek otopark sorununu büyük oranda çözdük. Yeni dönemde devam edeceğiz.

DOĞALGAZ; Geçen dönem başladığımız doğalgaz çalışmaları kapsamınsa şehir merkezinde ana arterlerde doğalgaz alt yapısını ev çıkışlarına kadar tamamladık. Bulancak artık doğalgazla ısınmaya başladı.

ÇOCUK ve aile parkları; Bulancak'ın tüm mahalle ve semtlerinde içinde spor alanları, çocuk oyun grupları ve ailelerin oturup vakit geçirebilecekleri 30'un üzerinde park tesis ettik. İhtiyaca göre yenilerini yapmaya devam ediyoruz.

VE burada dile getiremediğimiz onlarca hizmet, yatırım ve sosyal projelerle Bulancak'ı ciddi anlamda dönüştüren, çalışan ve üreten bir Belediye anlayışıyla bugüne geldik. Şimdi yeni dönemde de önümüze birçok hedefler koyarak Bulancak'ı gelişen, yenilenen ve dönüştüren bir vizyonla geleceğe taşımak için yolumuza devam ediyoruz.

ADIM ADIM 2023 HEDEFİ

Başkan Yakar, "Bulancak'ta yeni dönem hedeflerimizin ve dönüşümün ilk adımı olan, Yeni Belediye Hizmet Binası ve Kent Meydanı Projemizi, 1958 yılında inşa edilen; Kaymakamlık, adliye ve resmi daireler olarak uzun yıllar hizmet veren eski Hükümet Konağı'na ilk kazmayı vurarak başlattık. Proje kapsamında 1.5 dönüm olan kent meydanı 3.5 dönüme çıkacak ve Bulancak yeni yüzüyle çok daha modern bir hale gelecek. Yeni Belediye Hizmet Binası ve Meydan altında 150 araçlık yeraltı otoparkı da inşa edilecek. 2022 sonunda bitmiş olacak" diye konuştu.

OTOPARKLAR VE AKINCI PARKI

İç sahil yoluna cepheli, Öğretmenevi- İskele başı arasında tamamlanan yaklaşık 1000 araçlık yeraltı otoparkları üzerinde, peyzaj ve sosyal donatılarla şehrin yeni vitrinlerinden olacak Akıncı Parkı, 2021 yılı içinde bitecek.

BiSiKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU

Yeni dönemin en önemli farkındalık projelerinden biri olan Bisiklet ve Yürüyüş yolu. İlçenin Duble Sahil Yolunun deniz tarafında, Sanayi ve Pazarsuyu Balıkçı Barınağı arasında 8 km uzunluğunda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu yapılacak. Güzergah aydınlatma ve peyzaj çalışmasıyla bütünleştirilecek. Bu proje sayesinde Bulancaklı tekrar denizle buluşacak. 2021 yılı içinde tamamlanmış olacak.

GALERiCiLER SiTESi

Pazarsuyu Deresi kenarında, Sahil yoluna cepheli, 10 dönüm alanda 52 adet galerici esnafına hizmet verecek. Aynı zamanda Ordu-Giresun Açık Otopazarı olarak kullanılacak. Yoğun şehir trafiğinin çözümüne katkı sunacak bir projeydi. Bu site bitti, dükkanlar ihale aşamasında...

MİLLET BAHÇESİ

Sarayburnu Camii Doğusunda, kamulaştırmaların tamamlanmasının ardından projelendirilen alanda sosyal donatılar ve 100 araçlık yeraltı otoparkı bulunan Millet Bahçesi çalışmaları devam ediyor. 2022'nin sonunda bitecek ve halkın hizmetine sunulacak.