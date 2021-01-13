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    • 13.01.2021 17:08
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    ! yine toplanıyor! Gündem Kovid-19 aşı takvimi

    haberine göre Sağlık Bakanlığı , bugün saat 18.00'de bir kez daha bir araya gelecek. Aşılama gündemi ile yapılacak toplantı sonrası açıklama yapılması beklenirken, aşı uygulamasının yarın ya da cuma günü başlaması bekleniyor.

    Bilim Kurulu yine toplanıyor! Gündemde o konu var

    Türkiye'nin aşı takvimi işliyor. Çinli SinoVac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının testleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına yapıldı.

    Acil Kullanım Onayı verilmesi durumunda Türkiye'de aşılama başlayacak.

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    bu kez aşının test sonuçlarını ve aşılama çalışmalarını görüşmek üzere toplanacak.

    Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı saat 18:00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında başlayacak.

    Toplantının ardından aşılama çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalar bekleniyor.

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