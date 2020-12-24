ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki dolandırıcılık iddiası Türkiye gündemine oturdu.
31 yaşındaki Emre Korkmaz'ın evlenmek için görüştüğü Canan adındaki kadının eniştesi diye tanıttığı kişinin aslında eşi olduğu belirtildi.
Korkmaz aynı zamanda 350 bin TL dolandırıldığını söyledi.
Genç adam, "Seviyordum ve hayal kırıklığına uğradım. 350 bin TL param gitti" diye konuştu.
SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ YAĞDI:
Bu nasıl bir insanlıktır. Adama çok üzüldüm.
350 bin lira dolandırılmış. Bu dönemde güzel para.
Evlilik hayali resmen suya düşmüş. Bir de parasını kaybetmiş,
Kocasını, eniştesi diye tanıştırmış. Gerçekten midem bulandı.
Karı-koca şimdi vurgun parasını yiyorlardır çatır çatır.
Umarım yakalanıp cezası neyse çekerler.
Üzülme kardeşim, karşına yeni birileri de çıkabilir.