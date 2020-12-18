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    Ahlaksız poza hapis cezası

    Ayasofya'da çektiren ve Kapadokya’da üzerine yatarak poz veren Belçikalı manken hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık ahlaksız pozlara 7 yıl hapis istemiyle dava açtı.

    Ahlaksız poza hapis cezası

    Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren ve Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık ahlaksız pozlara 7 yıl hapis istemiyle dava açtı.

    ÜMİT ÖZDAĞ PARTİ KURUYOR


    İYİ Parti'ye FETÖ'cülerin sızmaya başladığını söyledikten sonra ihraç edilen Ümit Özdağ'ın parti hazırlığı içinde olduğu iddia edildi. Özdağ'ın kuracağı partiye İYİ Parti'den 2 milletvekilinin de katılacağı bildirildi.

    İNGİLTERE PARA DİLENDİ


    UNICEF'in Coronavirüs salgını nedeniyle tarihte ilk kez İngiltere'deki çocuklara yardımda bulunması ülkeyi karıştırdı. Muhalefetteki İşçi Partisi, "Başbakan Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak utanmalı" ifadelerini kullandı.

    GOOGLE'A SAVCI FRENİ


    ABD'nin Teksas Başsavcısı Ken Paxton öncülüğünde Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Utah başsavcıları Google'a cephe aldı. Açtıkları kamu davasında, Google'ın internet reklamlarındaki "tekelci gücünü" kullanarak fiyatları kontrol ettiğini ve rekabeti engellediğini ileri sürdüler.

    ROTHSCHİLD'İ OYNAMIYOR!


    Yıllar önce Yahudiler'in dünyadaki tüm savaşlardan sorumlu olduğunu belirten Hollywood yıldızı Mel Gibson'ın, Rothschild'i canlandıracağı belirtilmişti. Ancak Gibson, son filminde bir bankacıyı canlandırmasına rağmen Rothschild'i oynamadığını söyledi.
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    Haberler Güncel Ahlaksız poza hapis cezası