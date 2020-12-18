Ahlaksız poza hapis cezası

ROTHSCHİLD'İ OYNAMIYOR!



Yıllar önce Yahudiler'in dünyadaki tüm savaşlardan sorumlu olduğunu belirten Hollywood yıldızı Mel Gibson'ın, Rothschild'i canlandıracağı belirtilmişti. Ancak Gibson, son filminde bir bankacıyı canlandırmasına rağmen Rothschild'i oynamadığını söyledi.