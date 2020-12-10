Hem dünyada hem de ülkemizde artan koronavirüs vakalarıyla birlikte PCR testi yaptıranların sayısı da gitgide artıyor. Vatandaşlar bunun nasıl bir test olduğunu, ne işe yaradığını, sonuçlarının ne zaman çıktığını, fiyatını gibi daha pek çok bilginin araştırmaasını yapıyor. Arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan PCR testi nedir? PCR testi nasıl, nerede yapılır? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Ayrıca konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamaları da bulabilirsiniz.
PCR TESTİ NEDİR?
COVID-19 tanısında uygulanan PCR testi, herhangi bir belirti olmasa bile COVID-19 hastalığını taşıyan kişilerin en erken evrede belirlenmesini sağlayan güvenli bir testtir. Hastalık tanısının erken evrede konulması, tedavi, izolasyon ve önlem sürecinin erken başlamasına da yardımcı olmaktadır. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) olarak adlandırılan yöntem, virüsün genetik maddesini (RNA) saptar. Moleküler bir test olan PCR testlerinde, boğaz ve burundan, ucunda pamuk olan bir çubuk yardımı ile sürüntü alınır. Bu örnek, uygun şekilde alınıp çalışıldığında son derece doğru sonuçlar vermektedir.
PCR testinin adı son dönemlerde Covid 19 yani koronavirüsün taranması için duyuldu. Ancak bu test sadece koronavirüste değil, vücuttaki pek çok virüs, parazit, mikrop ya da bakterinin tespitinde, genetik sorunlarda, babalık testlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
BAKIM HİZMETİ ÖDENİYOR?
Bakan Selçuk, pandemi bakım hizmeti kapsamına yapılan yeni düzenlemeye ilişkin, "1 Aralık 2020 tarihi itibariyle, yatırılarak COVID-19 tedavisi uygulanan hastaların e-Nabız üzerinden doğrulama kodlarının Medula Sistemine iletilmesi durumunda PCR testinin pozitif olmasına bakılmaksızın pandemi bakım hizmeti ödüyoruz." dedi.
Selçuk, SGK tarafından serviste yatırılarak tedavi edilen PCR testi pozitif çıkan veya PCR testi negatif olsa dahi COVID-19 tedavisi aldığı bilgisi Medula Sistemine iletilen vakalarda, pandemi bakım hizmetinin ödeneceğinin bilgisini verdi.
Zehra Zümrüt Selçuk, "Sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetini erişilebilir kılmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, Temaslı Sağlık Çalışanı Algoritması'nda değişiklik yaptı. Daha önce "yüksek" ve "orta" risk grubuna giren sağlık çalışanlarına semptom gelişirse semptom günü, semptom gelişmediyse 7'nci gününün sonunda PCR testi yapan bakanlık, bu süreyi 5 güne indirdi.
Buna göre, yüksek ve orta risk gruba giren sağlık çalışanlarına semptom gelişirse semptom günü, gelişmez ise 5'inci günden sonra PCR testi yapılacak. Yüksek risk grubundaki sağlık çalışanlarına 5'inci günden sonra yapılan testin sonucu pozitif çıkması halinde kişilerin kesin olgu tanımın uygun şekilde tedavileri gerçekleştirilecek.
Test sonucu negatif çıkan yüksek risk grubundaki sağlık çalışanlarının ise eğer semptomları yoksa 8'inci günde işe geri dönüşleri sağlanacak. Milliyet'in haberine göre semptom olmayanlarda temas sonrası 10 gün (daha önce 14 gün idi) olacak şekilde aktif semptom takibi yapılacak. Semptom gelişirse test tekrarlanacak.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır" denildi.