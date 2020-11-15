10 yıl sonra annelik sevinci

Diyarbakır'da yaşayan 42 yaşındaki Nalin Asıg Kabul, evliliğinin ikinci yılında hamile kaldı fakat gebeliği 9'uncu haftada düşükle sonuçlandı. Hemşire olan Kabul'e düşük sonrası siroz teşhisi konuldu. Doktorlar, "Ömür boyu ilaç kullanacaksın ve çocuk sahibi olmanı önermiyoruz'' dediler. Bunun üzerine Nalin hemşire çocuk fikrini mecburi olarak rafa kaldırdı ve 10 yıl boyunca bekledi. 10 yıllık süreçte yaşadığı sağlık problemine dair herhangi bir olumsuzluk gözlemlenmediği ve hastalığı kontrol altında tutulduğu için doktoruna danışarak tüp bebek tedavisi denemek istedi. Uygulanan tedaviyle birlikte Nalin Asıg Kabul, kızları 'Stran Eva'yı kucağına aldı.