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    • 09.11.2020 Gazete
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    Estetik değil

    Estetik skandalları bitmek bilmedi. ’da yaşayan (34) geçen yıl haziran ayında Şişli’deki bir ne gitti. Bel bölgesindeki yağlarından kurtulmak istedi. Ameliyat için estetik merkezine 100 bin lira verdi.

    Estetik değil

    Estetik skandalları bitmek bilmedi. 'da yaşayan (34) geçen yıl haziran ayında Şişli'deki bir ne gitti. Bel bölgesindeki yağlarından kurtulmak istedi. Ameliyat için estetik merkezine 100 bin lira verdi.

    Operasyon öncesi yapılan kontrollerde kalp hastası olduğunu öğrendi. Doktorlar, "Ameliyat çok riskli" deyince genç kadın estetikten vazgeçti. Güzellik merkezi sahibi B.C'nin parasını iade etmemesi üzerine de durumu savcılığa bildirdi. Hazırlanan iddianamede B.C.'nin 1 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi.

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