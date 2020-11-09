Estetik değil

Estetik skandalları bitmek bilmedi. İstanbul'da yaşayan Elmas Sinop (34) geçen yıl haziran ayında Şişli'deki bir güzellik merkezine gitti. Bel bölgesindeki yağlarından kurtulmak istedi. Ameliyat için estetik merkezine 100 bin lira verdi.

Operasyon öncesi yapılan kontrollerde kalp hastası olduğunu öğrendi. Doktorlar, "Ameliyat çok riskli" deyince genç kadın estetikten vazgeçti. Güzellik merkezi sahibi B.C'nin parasını iade etmemesi üzerine de durumu savcılığa bildirdi. Hazırlanan iddianamede B.C.'nin 1 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi.