Unutulmaz eserlere imza atan Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk (74), önceki gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Usta sanatçı, dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı. Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hem kendini çok iyi yetiştirmiş, hem de birçok öğrenci yetiştirmiş bir insan olarak sanat camiası, kültür camiası çok değerli bir insan kaybetti. Allah rahmet eylesin diyoruz" dedi.