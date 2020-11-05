Avrupa’da virüs rekoru

Coronavırüs, tüm dünyaya yayıldı. Binlerce can aldı. Avrupa ülkeleri katı tedbirler almaya başladı. Corona virüs salgınıyla mücadele eden Polonya dün kendi rekorunu kırdı. Ülkede son 24 saatte 24 bin 692 yeni vaka tespit edilirken, 373 kişi ise hayatını kaybetti. Fransa'da sağlık alanındaki olağanüstü hal (OHAL) süresinin uzatılması parlementoda oylanırken iktidar milletvekillerinin tam kadro olarak yer almaması nedeniyle süre ancak 14 Aralık'a kadar uzatıldı. Almanya'da son 24 saatte 16 bin 498 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, durumun çok ciddi olduğunu belirtti.