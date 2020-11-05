Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    9 ’dan itibaren mesai-19

    , Covid-19’a karşı esnek mesai düzenlemesini açıkladı. “ üstü olanlar, hamileler, kronik hastalar ve 10 yaş altı çocuğu bulunanlar evden çalışabilecek” ifadelerini kullandı.

    Dünyayı saran Coronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, toplantı düzenledi. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kararlara ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

    Vali Yerlikaya, "Kamuda üstü kamu olanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kişiler idari izinli sayılacak ve evden çalışabilecek. Diğer personeller haftalık olarak dönüşümlü çalışacak. Sanayi kesiminde çalışanlar mesaiye 07.00'de başlayacak. Karar 9 Pazartesi itibarıyla uygulanacak" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel 9 Kasım’dan itibaren mesai-19