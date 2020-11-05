Dünyayı saran Coronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, toplantı düzenledi. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kararlara ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Yerlikaya, "Kamuda 60 yaş üstü kamu olanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kişiler idari izinli sayılacak ve evden çalışabilecek. Diğer personeller haftalık olarak dönüşümlü çalışacak. Sanayi kesiminde çalışanlar mesaiye 07.00'de başlayacak. Karar 9 Kasım Pazartesi itibarıyla uygulanacak" dedi.