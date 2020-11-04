Yaşanan son dakika gelişmesine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentte koronavirüsle ilgili alınan yeni önlemleri açıkladı.

Gerek hastanede yatan gerekse evlerinde tedavileri devam eden kardeşlerimiz için tüm gereken tedavileri yapıyoruz. Sağlık çalışanları bizim kahramanlarımız. İstanbul'da 1405 filyasyon ekibimiz gece gündüz demeden dünyaya örnek bir çalışma yapıyorlar. Artık bazı işlerimiz çalışma saatleri 22'de sona erecek. 22 ağustos'tan itibaren 2 milyon 209 bin denetim yaptık. Artık kendimiz tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız.

Henüz salgın bitmedi kontrolü elden bırakmamalıyız. Temizlik virüse karşı en büyük silahımız. Lütfen kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım.

Bildiğiniz gibi İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesai saatlerine geçmişti. Bugünden itibaren tüm kamu kurumlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalılşma yöntemlerimizin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda 60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli olarak evde çalışabilecekler.

Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.

İstanbul dünyanın 14. Büyük metropolü. 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulaması da olmazsa olmazdır. Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışanımız var. Sendikalarımız, meslek odalarımız, iş dünyası STK'larımız ile istişareler ettik.

Salgının üstesinden birlikte gelecek birlikte başaracağız.