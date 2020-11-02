Bursa'da bir otomobilin bagajında küçük yaşta bir çocuğun olduğunu görenler şaştı kaldı. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Çekilen o görüntüler görenlerin tepkisine neden oldu. Araç bir süre sonra gözden kaybolarak kayıplara karıştı, geriye ise çekilen görüntüler kaldı. Olaya şahit olan bir vatandaş ise şunları söyledi: "Bu kadar iş bilmezlik olmaz. Küçücük çocuk, bagaja koyuyorsun. Bir tümseğe falan girse, o çocuk bagajdan uçar. Belki başka bir arabanın altında kalır. Ben plakasını aldım. Polise haber verdim. Umarım yakalanır ve yaptığının yanlış olduğunu anlar."