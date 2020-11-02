Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Otoşok!

    'da bir otomobilin bagajında küçük yaşta bir çocuğun olduğunu görenler şaştı kaldı. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Çekilen o görüntüler görenlerin tepkisine neden oldu. Araç bir süre sonra gözden kaybolarak kayıplara karıştı, geriye ise çekilen görüntüler kaldı.

    Otoşok!

    'da bir otomobilin bagajında küçük yaşta bir çocuğun olduğunu görenler şaştı kaldı. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Çekilen o görüntüler görenlerin tepkisine neden oldu. Araç bir süre sonra gözden kaybolarak kayıplara karıştı, geriye ise çekilen görüntüler kaldı. Olaya şahit olan bir vatandaş ise şunları söyledi: "Bu kadar iş bilmezlik olmaz. Küçücük çocuk, bagaja koyuyorsun. Bir tümseğe falan girse, o çocuk bagajdan uçar. Belki başka bir arabanın altında kalır. Ben plakasını aldım. Polise haber verdim. Umarım yakalanır ve yaptığının yanlış olduğunu anlar."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Otoşok!