Yahşihan Belediyesi, sosyal ve kültürel alanda başarılı çalışmalara imza atıyor. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın çalışmaları büyük takdir topluyor. Yahşihan ilçesi ülke genelinde sorumluluk sahası içerisinde üniversite bulunan tek ilçe (Kırıkkale Üniversitesi) statüsünde olup, yaklaşık 36.000 öğrenciye belediyecilik hizmeti vermekte ve ev sahipliği yapmaktadır. Yahşihan ilçesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 36.000 öğrencili Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinin eğitim hayatında karşılaşmış oldukları sıkıntı ve zorluklarla başa çıkabilmeleri için ve zaman zaman Yahşihan Belediyesine yapmış oldukları müracaat, talep ve beklentilerinin karşılanabilmesi, öğrencilerin hiçbir konuda mağduriyet yaşamamaları için Kırıkkale Üniversitesi ile koordineli şekilde çalışıyor. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Geldiğimizden bu yana gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nü kurarak göreve başladık. Bunlar isim olarak vardı ama atıl vaziyetteydi. 15 Temmuz Şehidimiz Aydın Çopur adına bir park yaptık. Eski belediye başkanlarımızdan Şefik Güneşer adına yapmakta olduğumuz bir parkımızın inşaatı devam ediyor. Yahşihan'ımıza ayrı bir güzellik katan parklarımızı hizmete sunmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.
Uçurtma ve çocuk şenliği
Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel alanda da başarılı çalışmalara imza atan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Uçurtma ve Çocuk Şenliği" gerçekleştirdi. 1'inci Uçurtma ve Çocuk Şenliği'ne binlerce kişinin yoğun katılımı dikkat çekti. Hisarköy Ormanlarında yapılan şenlikte çocuklara 2 bin adet uçurtma dağıtıldı.
Mezar taşı yazıları yenilendi
Yahşihan'da mezar taşları yenileniyor. Başkan Türkyılmaz, "Aile mezarlığında deforme olmuş ya da silinmiş mezar taşları, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri harekete geçirdi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı personellerimiz deforme olmuş mezarlarda iyileştirme çalışması yapıyor"dedi.
İTFAİYE BİNASI DAHA MODERN OLDU
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın ilk icraatlarından birisi de İtfaiye Müdürlüğü binasını yenilemek oldu. 43 ilin kesiştiği noktada bulunan Yahşihan İtfaiye Müdürlüğünün eski hali bakımsız ve yetersiz olduğundan bölgeye oldukça modern bir itfaiye binası kazandırıldı.
Hayvan dostu belediye
Hayvan dostu Belediye olan Yahşihan Belediyesi, sokak hayvanlarına destek vererek onlara her şartlarda yardımcı oluyor. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, göreve geldiği ilk günden beri sokak hayvanlarına karşı imkanlar sağlıyor. Türkyılmaz, "Barınağımızı büyütüp güzelleştiriyoruz. 9 personelle sokak hayvanlarına bakıyoruz. Yaklaşık 50 tane ekmek toplama yerimiz var. Hayvanlara kısırlaştırma yapıyoruz. Hayvanların aşıları düzenli olarak yapılıyor. İşini çok iyi yapan veterinerimiz var. Personelimiz gerçekten bu işi severek yapıyor. Tüm ekibimiz hayvan sever. Kedisi ölen bir vatandaşımıza Yahşihan Belediyesi olarak yer tashih edip cenaze töreni gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
Taziye evi Kırıkkale'de bir ilk!
Yahşihan ilçesinde bulunan Aile Mezarlığına yapılan "İmam Buhari Taziye Evi" Kırıkkale'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Cenazesi olan Yahşihan halkı buradan hizmet alabiliyor. Vefat eden kişinin yakınları tarafından kullanılan "İmam Buhari Taziye Evi" Yahşihan için büyük bir avantaj oldu.
Gençlere eğitim verildi
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz görülmemiş bir farkındalık projesine imza atarak, Yahşihan Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğünde çocuklara eğitim verdi. Türkyılmaz'ın talimatıyla gerçekleşen ve çocuklara yönelik düzenlenen 'Genç gönüllü zabıta ve itfaiyeciler' projesinde Yahşihan Belediyesi İtfaiye ve Zabıta ekipleri gönüllü olarak projeye katılan çocuklara itfaiye ve zabıta mesleğini öğretti.
Konteynerlar yenilendi.
Başkan Türkyılmaz "İlçe merkezinde ihtiyaç duyulan bölgelere ve çeşitli nedenlerle yıpranmış olan çöp konteynerlerinin yerine yenileri yerleştirildi. İlk etapta kullanım sırasında eskiyen, yıpranan ve delinen konteynerleri yenileri ile değiştirdik"diye konuştu.
Öğrencilere tablet desteği verdik
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Kaymakamımız Sayın Ender Faruk Uzunoğlu ile birlikte Pandemi döneminde uzaktan eğitime katılamayan çocuklarımıza tablet hediye ettik. Kaymakam bey ile beraber gidip destek olmaya çalıştık" dedi.
Tedbirlere uyma şartı ile toplantılar yapıyoruz
Türkyılmaz "Koronavirüs tedbirlerine uyma şartı ile halk gününde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunları dinliyoruz. Halk günü uygulaması vasıtasıyla vatandaşlarla iç içe olmak istiyoruz ve onlardan hiç kopmamaya çalışıyoruz. İlk gün söylediğimiz gibi. Her yerdeyiz, gönüllerdeyiz. Vatandaşı ayağımıza çağırmıyoruz. Ayağına gidiyoruz" diyor.