Gençlere eğitim verildi

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz görülmemiş bir farkındalık projesine imza atarak, Yahşihan Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğünde çocuklara eğitim verdi. Türkyılmaz'ın talimatıyla gerçekleşen ve çocuklara yönelik düzenlenen 'Genç gönüllü zabıta ve itfaiyeciler' projesinde Yahşihan Belediyesi İtfaiye ve Zabıta ekipleri gönüllü olarak projeye katılan çocuklara itfaiye ve zabıta mesleğini öğretti.

Konteynerlar yenilendi.

Başkan Türkyılmaz "İlçe merkezinde ihtiyaç duyulan bölgelere ve çeşitli nedenlerle yıpranmış olan çöp konteynerlerinin yerine yenileri yerleştirildi. İlk etapta kullanım sırasında eskiyen, yıpranan ve delinen konteynerleri yenileri ile değiştirdik"diye konuştu.

Öğrencilere tablet desteği verdik

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Kaymakamımız Sayın Ender Faruk Uzunoğlu ile birlikte Pandemi döneminde uzaktan eğitime katılamayan çocuklarımıza tablet hediye ettik. Kaymakam bey ile beraber gidip destek olmaya çalıştık" dedi.

Tedbirlere uyma şartı ile toplantılar yapıyoruz

Türkyılmaz "Koronavirüs tedbirlerine uyma şartı ile halk gününde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunları dinliyoruz. Halk günü uygulaması vasıtasıyla vatandaşlarla iç içe olmak istiyoruz ve onlardan hiç kopmamaya çalışıyoruz. İlk gün söylediğimiz gibi. Her yerdeyiz, gönüllerdeyiz. Vatandaşı ayağımıza çağırmıyoruz. Ayağına gidiyoruz" diyor.