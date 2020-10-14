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    Can Azerbaycan! ’da top koşturan eski sporcu cepheye koştu...

    ’da top koşturan eski sporcu , cepheye koştu. İşgalci ’a karşı halkını korudu. 2005-2006'da Kayserispor'da 9 maçına çıkan Azeri futbolcu, Kocaelispor ve formaları da giymişti.

    Can Azerbaycan
    Ermenistan, ateşkese rağmen durmak bilmedi. İşgal ettiği Azeri topraklarını ateşe verdi. Sivilleri hedef seçti. Önceki gece de Ağcabedi, Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine füze gönderdi. Azeri Ordusu, katillere anında cevabını verdi.

    Hes Kablo 'un eski futbolcusu da, cepheye gitti. 2005-2006'da Kayserispor'da 9 maçına çıkan Azeri futbolcu, Kocaelispor ve formaları da giymişti.



    Ermeniler'in katlettiği sivillerden bazıları, dün toprağa verildi. Saldırıda annesi ölen minik yavru, törende böyle ağladı.
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