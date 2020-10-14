Ermenistan, ateşkese rağmen durmak bilmedi. İşgal ettiği Azeri topraklarını ateşe verdi. Sivilleri hedef seçti. Önceki gece de Ağcabedi, Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine füze gönderdi. Azeri Ordusu, katillere anında cevabını verdi.
Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov da, cepheye gitti. 2005-2006'da Kayserispor'da 9 Süper Ligi maçına çıkan Azeri futbolcu, Kocaelispor ve Eskişehirspor formaları da giymişti.
Ermeniler'in katlettiği sivillerden bazıları, dün toprağa verildi. Saldırıda annesi ölen minik yavru, törende böyle ağladı.
Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov da, cepheye gitti. 2005-2006'da Kayserispor'da 9 Süper Ligi maçına çıkan Azeri futbolcu, Kocaelispor ve Eskişehirspor formaları da giymişti.
Ermeniler'in katlettiği sivillerden bazıları, dün toprağa verildi. Saldırıda annesi ölen minik yavru, törende böyle ağladı.