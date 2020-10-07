Bu kapsamda; ilimizde üretimi yapılan tüm cerrahi maskeler için TSE belgesi alma zorunluluğunun getirilerek ilgili kuruluşlara gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, havaalanında bekleme alanlarındaki yoğunluğun önüne geçilebilmesi için CIP uygulamasının kaldırılarak CIP alanın vatandaşların kullandığı ortak alanlara entegre edilmesine, teknik servislerin evlere hizmete giderken hanedeki kişilerin HES kodunu sorgulamaları ve aynı şekilde teknik servis hizmeti alan ailelerin de HES kodu sorgulaması yaparak teknik servis işlemlerini yaptırması zorunluluğunun getirilmesine, 15 yaş ve altı çocukların yanlarında ebeveynleri bulunsa dahi semt pazarlarına gitmelerinin yasaklanmasına, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası (kurum kuruluş ve işletmelere 3150 TL) verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususuna karar verilmiştir."