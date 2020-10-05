Hayata atladı

İzmir'de anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği için beyin felci olan 6 yaşındaki Ege Avcı, hipoterapi (atlı terapi) yönteminden faydalanmaya başladı. 8 yaşındaki 'Fıstık' isimli Midilli atının üzerine bindirilen Ege, 15-20 dakika süren seanslarda içgüdüsel olarak atın üzerinde denge kurmaya çalışıyor.

Uzun süredir yoğun fizik tedavi programına katıldıklarını söyleyen anne İpek Yeşilçam (33), Ege'nin atı çok sevdiğini belirterek bazı komutlara yanıt vermeye çalıştığını dile getirdi.