Pandemiye göz açtırmıyoruz

Türkiye Covid-19 ile mücadelede destan yazdı. Dünyada salgından en az etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Artan vaka sayılarına karşı yeni tedbirler alındı. Dün, 81 ilde sıkı denetim yapıldı.
Özellikle turistlerin yoğunlukta olduğu Antalya'da polisler kimseye göz açtırmadı. Maske takmayanlar tek tek uyarıldı. Bu sırada 3 yaşındaki Rus uyruklu Laura, babasıyla birlikte polislere 'Benim maskem var' diyerek yaklaştı. Küçük kızın bu duyarlı davranışı takdir topladı.
VİRÜS 12'DEN VURDU
Kayseri'nin Sahabiye Mahallesi Coronavirüs'e yenildi. Mart ayından beri mahallede 12 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Muhtar Alim Gerçel, halen 22 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Arslantaş ise "Mahallemizde salgının yüksek olma nedeni kurallara uymayan kişiler. Onlar, vaka sayısının artmasına neden oluyor" diyerek durumu tepki gösterdi.
UMURLARINDA DEĞİL
Coronavirüs salgını her kıtada etkisini artırdı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı. Avrupa'da ikinci dalga alarmı başladı. Fransa'da son 24 saatte 13 bin 970 vaka çıktı. ABD'de ölümler 208 bine dayandı. Vatandaşlar ne virüse ne de yaşamını yitirenlere aldırdı! Alışveriş merkezlerindeki uzun kuyruklar şaşkınlık yarattı.
KAFATASI YIRTILDI
ABD'de Coronavirüs testi sırasında akılalmaz bir olay yaşandı. 40 yaşlarındaki kadının sürüntü testi yaptırdığı sırada kafatasını koruyan duvar yırtıldı. Beyin omurilik sıvısı burnundan akmaya başladı. Talihsiz kadın ameliyatın ardından tedavi altına alındı.
ARSLAN PARÇALARI
Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçildi. Sivas Akıncılar'daki Salim Arslan (14) ile Zülfikar Çalışkan (15) bir yandan çobanlık yapıp bir yandan da cep telefonu ile canlı derslerini takip etti. Okulu çok özlediğini söyleyen Arslan, "Ders saatlerimize göre ineklere nöbetleşe bakıyoruz" dedi.