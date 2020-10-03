Pandemiye göz açtırmıyoruz

Özellikle turistlerin yoğunlukta olduğu Antalya'da polisler kimseye göz açtırmadı. Maske takmayanlar tek tek uyarıldı. Bu sırada 3 yaşındaki Rus uyruklu Laura, babasıyla birlikte polislere 'Benim maskem var' diyerek yaklaştı. Küçük kızın bu duyarlı davranışı takdir topladı.

VİRÜS 12'DEN VURDU

Kayseri'nin Sahabiye Mahallesi Coronavirüs'e yenildi. Mart ayından beri mahallede 12 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Muhtar Alim Gerçel, halen 22 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Arslantaş ise "Mahallemizde salgının yüksek olma nedeni kurallara uymayan kişiler. Onlar, vaka sayısının artmasına neden oluyor" diyerek durumu tepki gösterdi.